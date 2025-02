Domaćica je osvojila maksimalan broj bodova, a goste je zbunilo ime ovog jela

Tinkara Hodnik otvorila je novi tjedan 'Večere za 5' te u malom mjestu Vas u općini Kostel u Sloveniji ugostila Sanju, Vjerana, Tomislava i Davorina. Direktorica zavoda za turizam i kulturu u Kostelu i strastvena kuharica za svoju je večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a ekipa se odlično provela.

Domaćica je ekipu odlučila ugostiti u kući svoje bake koja je davno prije njenog rođenja bila i restoran. Pripremu je započela predjelom nazvanim 'Kupski kamenčići'. Tinkara je zamijesila pogaču od pirovog i bijelog brašna uz koju je pripremila suhomesnate nareske, sireve i namaze. Kao glavno jelo, koje je nazvala 'Miris djetinjstva', domaćica je pripremila tradicionalno jelo u Kostelu zvano zrnje, varivo od kukuruza i graha.

Gosti iz Hrvatske nisu znali što je zrnje, ali su na temelju naziva i sastojaka ispravno zaključili da bi se moglo raditi o varivu i da će tu biti grah i kobasice. Slovenac Tomislav točno je pretpostavio da će domaćica pripremiti upravo to tradicionalno jelo. 'Bakina tajna' stigla je na red za pripremu posljednja, a radilo se o orahnjači ili kako bi Tinkara rekla - orehovoj putici. „Očekujem svakako ugodnu ekipu, dobru zabavu, dobru zezanciju uz dobru klopu. To je onda dobitna kombinacija,“ rekla je Sanja.

Ekipa se počela okupljati u kombiju te se brzo ispostavilo da Davorin poznaje sve kandidate. „Ekipa je međunarodna, meni dragi ljudi, sve ih poznajem jako dobro, suradnici smo u mnogim projektima, to su veseli i komunikativni ljudi, vjerujem u uspjeh ove ekipe“, komentirao je Davorin koji otprije poznaje i domaćicu, koja je goste srdačno dočekala i ponudila ih prigodnim aperitivima.

Predjelo 'Kupski kamenčići' svidjelo se gostima, posebice kruh koji je domaćica sama ispekla, a ništa manje impresionirani nisu bili ni glavnim jelom.

„Zrnje je bilo možda čak i najveće iznenađenje cijele večere, blago pikantno - odlično“, komentirao je Vjeran, Davorin i Sanja najavili su domaćici kako bi voljeli nekad nakon showa doći na porciju ovog jela, a Tomislav je zaključio: „Ovo je bilo bomba!“ Desert je također oduševio goste: „Orahnjača je bila jako ukusna, ja sam malo kritična jer nisam u životu pojela puno dobrih orahnjača, ali ova je bila stvarno odlična, mekana, sočna“, zadovoljna je bila Sanja, a Vjeran dodao: „Okus me vratio u neki davni Božić kad sam imao šest godina, svaka čast.“

Nakon večere domaćica je svojim gostima podijelila male znakove pažnje, po četiri teglice meda različitih vrsta, a zatim je slijedilo iznenađenje - ekipi su zasvirali i zapjevali harmonikaš i gitarist. Preostalo je još ocijeniti večeru i gosti su bili složni - Tinkara je zaslužila maksimalan broj bodova. „Moja ocjena je deset plus, da postoji veća dao bih i veću. Posebno me dojmilo zrnje - jako dobra večera“, zaključio je Dado. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.45! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

