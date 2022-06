Zijo zna raditi stvari kao "nekad prije", ovo su pjesme iz njegove hip-hop lektire

Mnogi ljudi pri slušanju modernijih inačica hip-hop glazbe znaju istaknuti kako nema više onog starog hip-hopa, kako su samo na sceni trap izvođači i takozvani pop-reperi.

Tko god je nešto više integriran u scenu zna da takve tvrdnje nisu istinite. Pregršt je izvođača koji poštuju i njeguju stari zvuk hip-hopa, a jedan od tih izvođača je i Zijo Kalifata iz zagrebačke Dubrave (pravim imenom Mijat Tomić).

Iza sebe Zijo ima i velike singlove s tih projekata, koji su popraćeni spotovima, poput "Nekad prije" gdje se pojavljuju mnoga poznata hrvatska hip-hop lica te Mama Kvart i Fasade, a odradio je i neka kvalitetna gostovanja na projektima drugih izvođača.

Zijin zvuk jako podsjeća na stari hrvatski hip-hop, a nekad i na stranu školu hip-hopa s početka ovog stoljeća. Osim što je iza sebe izbacio dva solo albuma, Zijo je i član kolektiva Dekadenti s kojima je sudjelovao na još dva projekta.

Svoje rap vještine većem broju publike iskazao je i na YouTube emisiji Rap Camp, a okušao se i kao televizijski voditelj s još jednim reperom iz Dubrave, Matijem Gečevićem Khanom te snimateljem Velimirom Crljićem u emisiji Dangladeš, gdje su gosti bili poznati poput Stoke, Ave Karabatić, Dreleta...

U sedmom izdanju hip-hop lektire Zijo Kalifata nas kronološki provodi kroz svoja glazbena odrastanja u hip-hopu.

Hip-hop lektira by Zijo Kalifata:

Foto: Instagram/Zijo Kalifata

1. Khan - Kao prije

Ovo je moj početak u rap svijetu. Osnovna škola, priča se po kvartu imamo repera slušaj stvar i tu me zavozalo. Cijeli taj projekt „Krv, znoj i suze“ je ostavio utisak kroz odrastanje plus produkcija Skama (ne na ovoj stvari), Khanova brata, koji je jednostavno zapečatio taj neki Dubrava/Klaka sound kojeg je i danas kvart žedan.

2. Represija Team - Promo 2012 Mixtape

Mislim da se moj stil i zapravo cijeli Dekadenti vibe s lirične strane može očitovati u Represiji. Stavio sam link mixtapea jer su dosta neozbiljni bili na youtubeu kad gledam ovako retrospektivno, ali unutra se mogu naći jako dobri barovi i jako dobre stvari. Nažalost nisu dugo potrajali kao grupa, ali bila je dobra brija. Izdvojio bi prvu stvar „Najava“ koja možda najbolje dočarava Represiju.

3. 2Pac - Ambitionz az a ridah

Pac je imao nebrojeno mnogo hitova, ali osobno ova stvar je meni something else. Nužno nije bio liričar kao što ga se danas možda smatra jer je bio dosta jednostavan i predvidljiv, ali mu se ne mogu oduzet jasne i konkretne misli onog što želi izraziti. Postoji nešto drugo što je kod Paca forte, a to je delivery, odnosno način na koji prenosi to što govori. Da je legenda govorila najveće gluposti one bi zvučale vjerojatno kao najbolje stvari na svijetu jer taj karizmatični način na koji je izvodio svoje versove i ta energija je lako moguće neponovljiva više ikad.

4. Method Man - Got To Have It

Ova pjesma mi svira kao ringtone na mobitelu. Eto tolko. Usput, pretpostavljam da će Meth imat to do kraja života. I još jedan fun fact, Meth je jedini reper koji ima stvar s Biggijem i Pacom prije njihove smrti.

5. Dr. Dre – Xxplosive

Sredinu liste će uzet produkcijski velikan koji je utjecao na sve ljude koji imaju ikakve veze sa hip hop kulturom. Na odabranoj numeri Dre sam po sebi ne repa, ali ovaj masterpiece koji gruva uz fenomenalan vokal Nate Dogga je upravo Dr. Dre u srž. Svakog rap mainstream izvođača kojeg možete nabrojat ili zamislit, Dre mu je vjerojatno nešto nekad producirao. Osobno nisam Drea nikad uzimao kao repera već kao producenta i to vjerojatno najvećeg ikad iako je konkurencija nemila.

6. Jay Z - D'evils

Vjerojatno čovjek od kojeg se najviše može naučiti u hip hop kulturi. Ako gledamo samo rap elemente, u svakom je u top 5 od lirike, flowa, deliverija itd., što ga čini najkompletnijim reperom. U isti tren jednostavan i genijalan što dokazuje svakim svojim novim projektom. Jigga također ima enormnu reputaciju među reperima i njegov utjecaj nadilazi samu muziku. Od biznis sekcije pa do kulturološke ikone sve je pokrio. Osobno možda bi mu dodjelio i titulu najboljeg repera koji je kročio zemaljskom kuglom jer hip hop nije samo muzika, hip hop je način ponašanja, razmišljanja, izražavanja, preživljavanja, stava i slobode, a nekako Jigga je utemeljenje svega navedenoga. Usput Jay Z je napisao onaj hit koji svi bumpate, „Still D.R.E.“

7. Kendrick Lamar - The Art of Peer Pressure

Cijela ova lista je zapravo otprilike kronološki poredana kako sam ja šta otkrivao i doživio, pa je tako došlo vrijeme i na malo novije izvođače pred sami kraj. Teško mi je bilo za svakog izvođača izdvojit po jednu stvar, ali mislim da kod ove se najbolje ocrtava što je i tko je zapravo Kendrick Lamar. Storytelling, doskočice, detalji, punchevi, igra riječima sve su atributi koje K-Dot koristi u ovoj stvari (i općenito) i to ih koristi na način koji nisam do tad čuo. Čovjek je lirički mogul i jednostavno njegova moć stvaranja koncepata u pjesmama i albumima je sa neke druge planete. Sve ima glavu i rep.

8. Freddie Gibbs – Baby $hit

Freddie Gibbs je u najmanju ruku osebujna ličnost, isto takav mu je i rap. Osim eksplicitnih stihova, karakterizira ga i flow koji je recimo nesvakidašnji. Doslovno svaki put kad uđe u svoj đir se zapitam kak može ovako repat, po kojoj metrici se vodi i kad će stat. Nije Freddie samo flow, on je kompletan MC sa jasnim kvalitetama koje isti mora posjedovati. Pratim ga gotovo od početka karijere, a navedena traka je sa albuma koji je kao underground ušao u Grammy nominacije usprkos svim kontroverzama koje iste nagrade svake godine nose sa sobom. Pametnom dosta.

9. Nipsey Hussle – Hussle & Motivate

Da sam stavio bilo koju drugu njegovu stvar imala bi isti utjecaj. Uff, svjedoci smo da su reperi u Americi česte mete, ali Nipova smrt je najviše potresla hip hop zajednicu u novijoj povijesti. Nekad nije sve u rap vještinama, nekad je reper dobar zbog njegovog karaktera, odnosa, osobnosti i energije koja je u ovom slučaju krasila Nipsya. Nip je najbolji pokazatelj kako konstantim dugogodišnjim radom možeš doći od dna do vrha kroz sve moguće prepreke samo treba biti strpljiv. I to je jedna od lekcija koja zapravo ulazi u životnu sferu. Nip je bio legenda grada, vraćao je zajednici ono što je ona od njega napravila. Jedan od onih ljudi kod kojih na prvi pogled vidiš kakva je osoba. Nažalost skončao je na glup i bezvezan način, ali prije smrti otrčao je taj pobjednički krug kojeg su gotovo svi prepoznali. Rip Nip.

10. Dave East – Type of Time

Izdvojiti deset stvari stvarno nije lako i kad gledam ovu listu definitvno fali još bar 5-6 imena da se upotpuni ova lektira, ali da budem najpravedniji zadnju ću stavit jednu za svoju dušu. East je lik koji je u konstantom grindeu i nekako u tome vidim sebe i ostale hrvatske repere koji još nisu stigli na velika vrata i pitanje je hoće li ikada. Ali ako ne pokušaju/pokušamo nećemo niti znati nikada. Ovdje bi izdvojio „glad“ kako se populano kaže za izvođača koji je napravio leap of faith i praktički mu je to jedina nada da uspije i baš zato mora zvučat gladno što dođe prirodno. Još jedan fantastičan primjer te gladi je prvi album 50 Centa „Power of the Dollar“ poslje kojeg su upućeni znali da će isti bit tu di je danas. Za kraj bi rekao da kako za lektiru moraš pročitat cijelu knjigu jer nećeš znati cijelu priču, tako vrijedi za ovu hip hop lektiru gdje bez poslušanog albuma nećeš shvatit šta je pjesnik htio reći. Peace out i budite mi dobro!