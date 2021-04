Zgodna Ivana Gudelj novo je lice na SPTV-u: Trajno se preseliti se iz Splita u Zagreb bila je velika i stresna promjena

Voditeljica Ivana Gudelj novo je lice koje ste mogli vidjeti na televiziji pratite li sport. Ivana radi za jednu produkcijsku kuću koja kreira emisije, a jedna takva emitira se i na Sportskoj televiziji te su njezin talent mnogi ondje već uočili. Razgovarali smo s njom o privatnom životu i poslu, a odmah nam je otkrila i kako se snašla u emisiji "Sport nedjeljom".

- Našla sam se kao riba u moru, malo na početku prestrašena od svih silnih velikih riba jer sport ipak slovi kao muški svijet, ali brzo sam naučila plivati i, kako mi se čini, zasad plivam dobro, a sve uz podršku i pomoć divnih ljudi, moje obitelji iz "Sporta nedjeljom", predvođene urednikom, voditeljem i sportskim novinarom Antom Brekom i producentom Vladom Turkovićem i divnom voditeljicom, uz čiju pomoć eventualne prepreke što prije preplivam. - kaže Ivana te ističe da sport voli odmalena.

- Nekako mi se čini da sam trebala biti sin, a ne kći. Oduvijek volim sport i sve uz njega, no, iskreno, nikada nisam razmišljala da ću otići na tu sportsku stranu i zaljubiti se u ovaj posao. Baš zato i smatram da sam dobra u tome jer ga radim iz ljubavi i s veseljem.

Ta 21-godišnjakinja zbog velike je ljubavi prema sportu i zamijenila rodni Split Zagrebom. To je za nju, kaže, bila velika promjena. - Iako sam u nekoliko navrata u kratkim intervalima živjela u Zagrebu, ova velika promjena za mene, da se trajno preselim u glavni grad, bila je dosta stresna i još se privikavam. Nedostaju mi roditelji, no kada vidim koliko se ponose mnome i da znaju koliko sam sretna, malo manje me muči ta nostalgija, ali čujemo se svakodnevno i dosta često vidimo pa nadoknadimo sve vrijeme koje nismo zajedno.

Zanimljivo je da joj posao voditeljice nije i jedini posao.

- Radim i u agenciji za nekretnine puno radno vrijeme, tako da sam često u strci i stisci s vremenom. Pojedine dane mi fali par sati u 24 sata koliko dan traje. Trenutačno mi to donosi sigurnost i ozbiljnost, a voditeljski posao zabavu i neopisivu sreću. Odmorim se vikendima, tada sam slobodna i uživam s prijateljicama, malo u odlascima na kavu ili večeru, malo u šetnjama... Sve u svemu, osvježim se u tom slobodnom vremenu pa se ne žalim.

Osim toga, kako već ima više od 40 tisuća pratitelja na Instagramu, ne bi joj bilo problem izgraditi i karijeru influencerice. Ipak, kaže, nije još o tome razmišljala.

Foto: Instagram

- Iskreno, nisam o tome razmišljala, to mi je usputno, čime se tu i tamo samo malo zabavljam. Moji su ciljevi ipak malo veći. Živimo u digitalnom dobu i na društvenim mrežama. Danas ako niste na njima, kao da ne postojite, ako nešto nije bilo objavljeno na društvenim mrežama, kao da se nije dogodilo. Nekada to zna biti i tužno, ali je tako. To su trendovi i ako želimo uspjeti u bilo kakvom poslu, moramo slijediti trendove. Tako i ja, aktivna sam na društvenim mrežama i pomažu mi u poslu, i mogu reći da je to još jedan moj posao. Volim komunikaciju s pratiteljima i interakciju s njima. Nekada me jako nasmiju, nekada me začude, ali uglavnom me zabavljaju. Prema fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, nije teško zaključiti da doista pazi na svoj izgled, ali i da voli modu.

- Zanima me moda, volim pratiti modne trendove i biti u skladu s njima. Kao i svaka druga žena, volim lijepo i dotjerano izgledati u svakoj situaciji. Tip sam djevojke kojoj je izgled jako bitan i mnogo u njega ulažem. Uglavnom jedem laganu hranu pa mi to olakšava održavanje linije. Pazim što jedem, no dogodi se i da pojedem nešto što nije dobro. Jedem dosta, no raspodijelim to u nekoliko malih raznolikih obroka pa se kilogrami na mene ne love. Puno šetam i rolam se, a donedavno sam išla na trening u teretanu, no sada mi je malo nezgodno uskladiti sve obveze, no radim na tome i uskoro ću se vratiti aktivnom vježbanju.

Ipak, zanimalo nas je ima li dana kada je samo u pidžami i ima li svoju privatnost.

- Sasvim je normalno da poslovno i privatno nisam ista osoba. Posao zahtijeva profesionalnost i ozbiljnost, pogotovo u novinarstvu. Što se tiče moje privatnosti, potpuno sam opuštena i čvrsto na zemlji, djevojka sam koja svoje ciljeve ostvaruje svojim radom i trudom. I da, nema mi ništa draže nego biti u pidžami i bez šminke...

Voditeljica je nedavno prekinula ljubavnu vezu, a trenutačno nije zaljubljena.

- Nisam zaljubljena, želim se posvetiti sebi dok ne naiđe netko tko će me doista oboriti s nogu i tko će biti vrijedan mog vremena i truda, no zasad uopće ne težim tome i to ne tražim. Kad se dogodi, dogodi.

Iako je još jako mlada, Gudelj tvrdi da je pandemija utjecala i na nju te da će se cijepiti radi sebe, ali i za dobrobit ostalih.

Foto: Instagram

- Utjecala je, na žalost, na cijeli svijet, nije nam lako sve ovo novo normalno, koje ja nekako ne želim prihvatiti već se lovim ukoštac s novim izazovima i situacijama. Baš za vrijeme pandemije otvorile su mi se nove prilike, i ja sam ih prigrlila, netko bi jednostavno odustao već na početku i čekao da sve ovo prođe. Volim prihvatiti prilike ili, još bolje, volim stvarati prilike, jer sve nam je dostupno i svi imamo otprilike iste mogućnosti, samo ih trebamo znati iskoristiti, pogotovo u današnjem digitalnom dobu.

Zbog toga, kaže, još ne razmišlja o odlasku u inozemstvo.

- Ne mogu reći da nisam i o tome zamišljala, ali nekako trenutačno nemam potrebu intenzivno o tome razmišljati, jer koliko god se nama svjetla reflektora drugdje čine sjajnijima, meni je ovdje jako lijepo, polagano gradim karijeru i idem prema ozbiljnim stazama, a kako sam mlada, za sve ima vremena.

No, kaže, ne zna što će prvo napraviti kada proglase kraj pandemije.

- Iskreno, nisam planirala ni ovo što sada radim na ovakav način, nisam planirala ni koronu, ni dosta toga, pa se dogodilo. Nemam neke fiksne planove, ali imam snove i želje koje bih željela ostvariti. Trudim se živjeti pozitivno i dobro iz dana u dan i nadam se da će se ovo što prije završiti jer bih rado bez opterećenja i stresa otišla na neko lijepo putovanje.

