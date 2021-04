Pjevačicu dugo nitko nije vidio u javnosti, a nove fotke dokaz su da nešto nije u redu

Pjevačica Britney Spears dugo nije viđena u javnosti, a obožavatelji informacije o njezinom životu dobivaju isključivo iz njezinih obava na društvenim mrežama. Neki od njih ne vjeruju da to čini sama iako ih ona konstantno pokušava u to uvjeriti novim bizarnim videima. Britney su sada fotografi uhvatili kada je išla u shopping, a pjevačica nije izgledala onako kako izgleda na videima koje objavljuje. Odjevena u jednostavnu kombinaciju, sportski sako, traperice i papuče prošetala je po parkingu. Kosa joj je bila nepočešljana, a naočale i maska na licu skrivale su stvarno stanje.

Foto: Profimedia

Spears je nedavno isto tako objavila video koji je zaintrigirao njezine obožavatelje. Naime, Britney je objavila video u kojem je u istoj odjeći u kojoj je kako se po društvenim mrežama činilo, provela cijelu prošlu godinu.

Uz objavu je napisala da je u toj odjeći snimila video u trajanju od deset minuta te dodala kako je sretna što će to jednom podijeliti s ljudima koji imaju empatije za nju i zabrinuti su zbog njezinog života. Naravno, odmah su počeli komentari kako te videe ne objavljuje sama pjevačica, te su obožavatelji zaključili da ih ovakvi videi plaše.

Inače, nakon dokumentarca o životu Britney Spears koji je ponovno u fokus stavio pjevačicu i njezinu bitku za skrbništvo nad njom, koje još uvijek ima njezin otac, Jamie Spears, oglasila se i ona. Ponovno je objavila video na kojem pleše, a u opisu je između ostalog napisala da ju se sram zbog toga kako su je prikazali u dokumentarcu, iako ga nije pogledala cijelog već vidjela isključivo isječke, te je dodala da je plakala dva tjedna zbog toga i još uvijek plače.

Ova 39 - godišnjakinja je zbog cijele situacije oko skrbništva već neko vrijeme na sudu. Iako po javnosti dostupnim dokumentima nije riječ o osobi koja je sposobna sama donositi odluke o sebi ili svojim financijama, Spears traži da tu ulogu preuzme netko drugi, a ne njezin otac Jamie. Britney je zatražila da skrbništvo preuzme Jodi Montgomery koja je u tu ulogu uskočila kad joj je otac bio bolestan 2019. Jamie se s time slaže, ali on će i dalje ostat zadužen za financije. Inače, mnogi fanovi pjevačice nisu uvjereni da sama odlučuje što će objaviti.

Najviše zbog toga što joj je otac Jamie Spears, s kojim je upravo zbog toga na sudu - skrbnik. Jamie se između ostalog brine za njezine financije, a sumnja se da je zbog njegovih odluka prošle godine izgubila čak 300.000 dolara. Zbog cijele situacije, pjevačica je bila primorana zaposliti odvjetnika, a u bitci ju podržava i majka Lynne i dečko Sam Asghari, no mnogi obožavatelji su uvjereni da ni on nema najbolje namjere, te da je postavljen kao njezin osobni čuvar - a ne ljubavnik. Njezin odvjetnik, Samuel D. Ingham III je na sudu kazao kako se Spears panično boji svog oca i da zbog njega ne želi nastaviti s karijerom. Pop - princeza i zvijezda filma 'Crossroads' nije ništa radila još od početka 2019. godine, kada je prekinula nastupe u Las Vegasu. Britneyin odvjetnik tvrdi da je zvijezda na početku cijele situacije pristala na skrbništvo zato što joj je to spasilo karijeru, no sada kada ima skoro 40 godina, smatra da ima pravo sama odlučivati o tome tko će biti njezin skrbnik.

Naime, strani mediji su došli do transkripta sa suda i piše kako je Ingham rekao da je Spears poput pacijenta u komi i da je to najbolji način na koji može opisati njezino mentalno stanje. Zbog toga smatra da Britney mora imati odvjetnika koji će je zastupati jer, po njegovu mišljenju, pjevačica nije sposobna samostalno potpisati neki dokument i ne razumije što potpisuje. Obožavatelji Britney Spears već su neko vrijeme zabrinuti za pjevačicu i pokrenuli su na društvenim mrežama i pokret pod hashtagom #FreeBritney. Naime, nakon serije bizarnih objava na Instagramu, sve više njih objavljuje kako se čini da pjevačica suptilno pokazuje da nešto s njom nije u redu. Britney objavljuje videe na kojima pleše, pokazuje odjeću i šali se, no neki smatraju da ona ne kontrolira sama svoj Instagram. Njezin otac tada je rekao kako su to sve teorije zavjere i da on samo želi ono što je najbolje za njegovo dijete.

