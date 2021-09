Meghan Markle u New Yorku se pojavila u haljini od 28 tisuća kuna, a nakit koji je nosila još je skuplji

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle već nekoliko dana borave u New Yorku gdje su jučer bili prisutni na koncertu Global Citizen Live u njujorškom Central Parku organiziranom radi promicanja ravnopravnog pristupa cjepivu protiv covida-19 za sve. Na svakom koraku njihovog boravka u New Yorku pratili su ih paparazzi, a modni kritičari jedva su dočekali vidjeti Meghan u javnosti kako bi do najsitnijih detalja secirali njezin modni odabir. Meghan i Harry u Central Parku su se popeli na pozornicu i naglasili kako bi cjepivo protiv koronavirusa trebalo biti dostupno svima.

Foto: Reuters/Pixsell

Za ovu prigodu vojvotkinja od Sussexa odabrala je bijelu haljinu modne kuće Valentino koja košta 28 tisuća kuna i to je bio najjeftiniji komad koji je imala sinoć na sebi. Naime, Meghan se na pozornici u Central Parku pojavila sa skupocjenim komadima nakita od kojih smo Cartierovu zlatnu narukvicu od 44 tisuće kuna već vidjeli na njoj, a isticale su se i Cartierove naušnice od zlata ukrašene dijamantima čija se cijena procjenjuje na oko 105 tisuća kuna. Cartier joj je očito omiljeni kada je o nakitu riječ jer je na ruci imala i njihov sat od 75 tisuća kuna.

Modni kritičari kažu kako je za svog boravka u New Yorku pomno birala odjevne kombinacije i kao i dosad bila je vjerna Max Mari čiji je bež kaput nosila kada je posjetila školu u Harlemu gdje je djeci čitala svoju slikovnicu, koja nije na tržištu ostvarila uspjeh kakvom se Meghan nadala. Snimljena je i u Armanijevom kaputu te je nosila uglavnom dolčevite i džempere od vune i kašmira.