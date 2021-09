Suzana Mančić s grčkim poduzetnikom je 21 godinu zajedno, a otkrila je zašto ni nakon vjenčanja ne žive zajedno

Jedna od najpopularnijih loto voditeljica Suzana Mančić prije tri godine se udala za grčkog poduzetnika Simona s kojim je zajedno već 21 godinu. Gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji otkrila je kako je veza i brak na daljinu u njenom slučaju odličan izbor

- Mi smo 21 godinu skupa, ali ne živimo zajedno. Da živimo zajedno iskre bi frcale, ali bi našli načina da se pomirimo, barem se nadam. Ovako funkcioniramo odlično - rekla je Suzana Mančić u razgovoru. Dala je i svoj savjet o ljubavi i vezama. – Treba uživati u ljubavi dok je lijepo, kad shvatiš da to nije to onda trebate izaći iz tog odnosa – rekla je Suzana i dodala:

– Bila sam u situaciji da dva puta budem u vezi s istim muškarcem, mislila sam kako će drugi put biti bolje i kako ću znati što mijenjati. Ali ne funkcionira to tako. Taj muškarac je i danas jedina osoba s kojom ne razgovaram - rekla je Mančić. Jednom je rekla kako ju je suprug nagovarao da se preseli kod njega u Grčku, ali ona je to odbila jer je izgradila svoj život u Beogradu gdje joj žive i kćeri iz prijašnjeg braka. - On je vezan za Grčku, a ja sam vezana za Srbiju, ali uz dosta razumijevanja i volje i brak na daljinu može funkcionirati - zaključuje Suzana.

