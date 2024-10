Žena koja je među posljednjima vidjela Liama Payne živog svjedočila je šokantnim prizorima: Bilo je to neobično

bori se s bolešću

Demi Moore progovorila o stanju Brucea Willisa: 'Stabilno je, vidjeli smo se prije dva dana'

Tijekom govora na Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsu u nedjelju Demi je spomenula Brucea."Rekla sam ovo i prije. Bolest je to što jest. Mislim da moraš za to imati duboko shvaćanje. On je stabilno", rekla je.