Željko Bebek našao se usred oluje na brodu s obitelji: 'Bio je armagedon, ovako nešto još nisam doživio'

Jedan od naših najomiljenijih glazbenika Željko Bebek (79) našao se jutros u središtu oluje koja je poharala Split. On je s obitelji bio na suhom vezu u splitskoj marini, kada je krenulo nevrijeme. Nastradali su brojni brodovi, a njihova jahta Pahuljica srećom je prošla bez većih oštećenja.

- Izgledao nam je kao armagedon. Dobro smo prošli, samo nam je jedan jarbol pao preko broda, no to je najmanji problem. Auto mi je bio parkiran na dobrom mjestu, pa je i on prošao bez ogrebotina. Stvarno spadamo u sretnike kojima se danas ništa nije dogodilo, kazao nam je Željko i dodao kako je strašno da je oštećeno toliko automobila i brodova. - Ovakvu neveru nisam doživio u svom životu, nadam se da više i neću. Sreća je da smo bili u brodu na suhom vezu, namjeravali smo ga danas spustiti u more. Probudli smo se pola sata prije nevere. Sada se marina mora sanirati, ima nekih 60-ak brodova koji su pali i prvo će se njima pružiti pomoć, a onda mi dolazimo na red. Pričekat ćemo nekoliko dana a onda idemo raditi ono što najviše volimo, a to je ploviti, dodao je Bebek. Njegova obitelj će tako i ovog ljeta loviti ribu i ploviti oko hrvatskih otoka. Ići će prvo do Šolte i Visa, onda i sjevernije, do Kornata. Naravno, Željko će cijelo ljeto i nastupati.

Foto: Facebook

- Već ovog petka pozivam sve u Primošten na moj koncert. Nakon toga idemo u Crnu Goru, pa u Sloveniju, a onda u Istru, kazao nam je Bebek. Podsjetimo, snažno nevrijeme pogodilo je Split jutros oko 9 sati, donoseći olujni vjetar, jaku kišu i tuču veličine oraha, što je izazvalo kaos u gradu. Ulice su poplavljene, stabla su padala na automobile i prometnice, a oštećen je i krov stadiona Poljud. Trajekt "Petar Hektorović" sudario se s dva plovila u luci, od kojih je jedno potonulo, dok su brodovi nekontrolirano plutali morem. Županijski centar 112 zaprimio je stotine poziva građana zbog poplava, oštećenja vozila i krovova, a nekoliko osoba je ozlijeđeno dok su deseci zatražili liječničku pomoć.

Klimatolog Krešimir Pandžić objasnio je kako je došlo do ovako snažne oluje. - Sistem niskog tlaka u višoj atmosferi, s niskim tlakom na površini, djelovao je poput "pritiska" na zrak. Taj pritisak, pojačan kontrastom između toplijih temperatura pri tlu i nižih temperatura više, stvorio je uvjete za snažnu grmljavinsku oluju - rekao je za 24 sata Pandžić. Dodao je da je to novija pojava nastala kao direktna posljedica globalnog zatopljenja, a koju su otkrili Amerikanci i nazvali je mezoskalni konvektivni sistem. - Bilo je toga i prije, ali nije bilo toliko često kao danas. Kao što znamo, danas ima puno suše, oborine su rjeđe, ali kad se pojave, nastaje kaos, one su jake baš kao i ova današnja u Splitu - rekao je klimatolog.