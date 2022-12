Zastrašujuće je koliko je tanka crta između euforije i sumanutog gnjeva i koliko se govor mržnje lako prelijeva po društvenim mrežama

QUATARA: Doček Vatrenih // HRT1 - PET RUŽA

Kada se stadionom Kalifa prolomio posljednji sučev zvižduk i kada su se hrvatski nogometni reprezentativci okitili broncom, krug je bio savršeno zatvoren. Jednomjesečno nogometno putovanje došlo je do kraja na najbolji mogući način, a trebalo je to označiti i kraj sada već praktički redovitog komentiranja Quatare, HRT-ove emisije posvećene svjetskom prvenstvu, u sklopu ove TV kritike. Jer, kada je nogomet punih mjesec dana u centru zbivanja onda ga je uistinu teško zaobići, a i zašto ne bi bio u prvom planu? No, kada Hrvati osvajaju medalje, onda priče ne završavaju na stadionu, nego se nastavljaju u Hrvatskoj gdje su vatrene ponovno, nakon 2018. godine, dočekale stotine tisuće navijača. Oni koji nisu bili u tom trenutku na zagrebačkim ulicama i trgovima, prijenos su pratili uživo putem malih ekrana, tijekom cijele trase od zagrebačke zračne luke do Trga bana Josipa Jelačića gdje je organiziran službeni program. I upravo tu dolazi do problema jer je potonji, ako je suditi prema komentarima, izazvao salvu nezadovoljstva među gledateljima (kako televizijskih, tako i navijača na Trgu), a razlog su voditelji, odabir glazbe, i loša organizacija općenito. I da odmah na početku razjasnimo, da su se voditelji najbolje snašli - nisu. Ok, nisu ni približno dobro to odradili, ali da je potreban toliki broj krajnje neukusnih uvreda - nije. I stoga je ovo možda više kritika kritike, nego samog događaja. Jer, jedno je konstruktivno zaključiti da bi u trenutku kada nogometaši u autobusu prolaze zadnjih sto metara na Trgu, kada su emocije na vrhuncu i kada samo želite uživati u prizoru bilo puno bolje da se ori tek spontano skandiranje navijača ili slušati “Neopisivo”, nego da uši para vikanje koje bi valjda trebalo biti nogometno navijanje, ali svatko tko je ikada bio na utakmici zna da s time nema veze. No nešto je sasvim drugo na osobnoj razini napadati ljude rječnikom koji nije primjeren niti u jednoj situaciji. Zastrašujuće je zapravo koliko je tanka crta između euforije i sumanutog gnjeva i koliko se govor mržnje lako prelijeva po društvenim mrežama. I onda je najveći problem što se takve emocijama nabijene kritike još i diskvalificiraju kao neutemeljene jer realno nisu dobro argumentirane pa od njih u konačnici nema nikakvog poboljšanja.

A posebno su suludi zaključci kako je bilo što ili bilo tko pokvario doček vatrenih. Osobno mu dajem pet zvjezdica, zbog reprezentativaca i navijača koji su ponovno nadmašili sami sebe. Uostalom svi ti ljudi izašli su na ulice kako bi vidjeli svoje heroje i to je ono čega će se sjećati za 5, 10 ili 15 godina, a ne toga tko je vikao s pozornice. Objektivno, s druge strane, voditeljima veoma kulturno treba uručiti pet kaktusa čisto kako se ovakvi gafovi ne bi ponovili kada se vatreni u Hrvatsku vrate s još jednom medaljom. Ovo je najbolji mogući primjer da ne mogu jedno te isti voditelji voditi baš sve emisije/programe/konferencije u Hrvatskoj. Ne leži svakome sve i definitivno je potrebno više raznolikosti!

RTL Danas // RTL - TRI RUŽE

Odličan je posao odradio RTL kada je riječ o televizijskom prijenosu dočeka, a prije svega mislim na način kako su doček ukomponirali u program. Prvo je emitirana zasebna emisija, a onda, kada je došlo vrijeme za RTL Danas, program se prebacio na središnju informativnu emisiju, ali se u sklopu nje također pratio doček. Puno je to bolji koncept od središnjeg Dnevnika HRT-a koji je pomaknut zbog dočeka, počeo se emitirati odmah nakon završetka programa na Trgu, da bi onda prvih 20 minuta Dnevnika bilo ponovljeno apsolutno sve što su gledatelji gledali zadnja četiri sata. Potpuni apsurd.

Supertalent // NOVA TV - JEDAN KAKTUS

Nije se baš dobro ni Nova TV snašla kada je riječ o balansiranju oko dočeka nogometaša i redovnog programa prije svega zato što su oni u nedjelju imali u planu emitiranje finala Supertalenta. Toga su se i držali pa iako je emisija počela nakon službenog dijela dočeka, mislim da se nije teško složiti da nakon tolike euforije i entuzijazma i dok su deseci tisuća ljudi još na ulicama, nije baš pravo vrijeme za program Supertalenta.

Juhuhu: Tko se boji doktora? // HRT Int. - ČETIRI KAKTUSA

Juhuhu: Tko se boji doktora?, što je očito po nazivu neki dječji program, emitirao se u nedjelju poslijepodne, dok su vatreni stizali u Zagreb, na HRT Internationalu - petom televizijskom programu Hrvatske radiotelevizije koji namijenjen Hrvatima izvan Republike Hrvatske te međunarodnoj javnosti. Juhuhu u vrijeme dočeka. A pritom apsolutno ništa vezano uz vatrene nije emitirano niti prije ili poslije na kanalu koji bi trebao biti namijenjen našoj dijaspori. Treba li uopće objašnjavati koliki je to gaf?

