Zaštitar Božidar oduševio goste večerom, a kritike je dobio samo zbog pomoći svoje supruge

Zaštitar i poduzetnik Božidar Hasan ugostio je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Božidar obožava kuhati i dobro se zabavljati te obožava razne svjetske kuhinje, koje često ima prilike isprobavati u Švicarskoj. Ekipi je ponudio međimursko-švicarski jelovnik, a za isti je dobio 39 bodova te trenutno dijeli prvo mjesto s Jelenom.

Stela je Božidaru udijelila deset bodova, a toliko su mu bodova dali i Jerko i Božena. Malo stroža bila je tek Jelena, koja je Božidaru dala devet bodova. "Devetku dajem zbog deserta u koji nije trebalo uložiti puno truda i zbog toga što je široke rezance radila njegova gospođa", zaključila je Jelena.

Pripravu večere Božidar je započeo predjelom naziva Med Murom, Dravom. Iako naziv predjela nije otkrivao puno, Božidar je otkrio da će predjelo sadržavati krumpire, grah, meso, slaninu, a od njih je napravio popečke. Uslijedila je priprava deserta, kojeg je nazvao Dva prijatelja. Napravio je dva deserta - zlevanku i čokoladni desert, a odao je tako počast svom Međimurju, ali i Švicarskoj u kojoj živi i radi. Za kraj, Božidar je spravio glavno jelo - Simfonija. Napravio je Božo meso u umaku, s tjesteninom i gljivama, a usto i marelice sa slatkim vrhnjem. Neobičnu kombinaciju Božidar baštini iz Švicarske, svoje druge države.

Božidar je, nakon priprave večere, ekipu dočekao aperitivom i prigodnom glazbenom pratnjom na trubi, mladim i talentiranim Erikom. "Držao se hrabro, ali imao je tremu", poručila je Božena komentirajući Božidarov doček. Kako bilo, ponudio je ekipi višnjevac, limoncello, miješano voće, đumbir, šljivu. Za Stelu je poslužio sok, a Jerko je imao manju nesreću uz šljivovicu - pukla mu je čaša. "Meni je sok bio dobar", zaključila je Stela.

Foto: RTL

Uskoro je pred goste stiglo i predjelo. Izdašna kombinacija popečaka, salate i krumpira Med Murom, Dravom, oduševila je na prvu. "Izgledalo je fantastično, točno po mom guštu, imalo je i boja i bučine mrvice, izgledalo je prefino", jasna je bila Stela. "U ovim bojama bi uživao i daltonist", dodao je Jerko. "Vidjelo se po mom tanjuru da mi je jelo bilo fino", zaključila je Jelena.

Predjelo je oduševilo ekipu, a uskoro je stiglo i glavno jelo. Švicarsko-međimurska simfonija ponudila je kombinaciju breskve sa šlagom, uz tjesteninu, šampinjone i meso. "Sve lijepo i dekorativno", komentirala je Božena izgled glavnog jela. "Nisam probala breskvu", poručila je Jelena o slatkom dijelu glavnog jela. Neobična kombinacija nije naišla na kritike. "Rekla sam da volim slatko i slano pomiješano tako da mi je to bilo dobro, no nisam sve mogla pojesti, bilo mi je malo previše", komentirala je Božena. "Šlag, meso i breskva - uklapalo se odlično", rekao je Jerko. "Nisam navikla, ali ok", zaključila je Stela.

Foto: RTL

Glavno jelo naišlo je na pozitivan odjek kod ekipe, a onda je uslijedio desert - Dva prijatelja. Zlevanka se dojmila sviju, no Jelena nije mogla jesti čokoladni dio deserta jer joj je bilo previše zasitno. "Međimurca sam pojela", našalila se. "Nije bilo preslatko, taman", rekla je, pak, Božena. Za kraj - cijeloj ekipi je Božidar udijelio prigodne poklone, a potom je sve zaključeno glazbenim iznenađenjem - karaokama!

Najraspjevanija je bila Stela, a najmanje je do izražaja došao Jerko. "Nisam se uspješno izborio za mikrofon, ali nikome ne zamjeram, kad pjesma krene, svi bi navalili na mikrofon", zaključio je Jerko.

