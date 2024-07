Zaručili se Mislav i Silvija iz 'Života na vagi': 'Ostala sam bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle'

Silviju Temšić i Mislava Vlašića upoznali smo u RTL-ovu showu "Život na vagi" gdje su se i zaljubili, a prije nekoliko dana su proslavili i prvu godišnjicu veze. Osim toga, prvu godišnjicu veze su odlučili proslaviti i napraviti drugi korak u vezi. Kako piše RTL ovaj par se i zaručio, a Silvija je otkrila detalje prosidbe. "Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i jučer je taman trebao doći, a budući da sam mu poklonila dosta dobar poklon za rođendan, odlučila sam za godišnjicu neku sitnicu. Nakon naših rođendana smo i počeli pričati kako bismo obilježili našu godišnjicu i bismo li negdje otputovali i onda je Mislav rekao da će on sve organizirati", ispričala je Silvija.

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama i onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. I rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I on je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala i baš mi je drago. Baš smo sretni", rekla je Silvija, a fotografije možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Silvija i Mislav osim sna za gubitak kilograma u showu "Život na vagi" ostvario se i san za pronalaskom ljubavi. Naime, Silvija i Mislav zaljubili su se u sedmoj sezoni ovog showa te i dalje uživaju u svojoj ljubavi o čemu svjedoče i brojne objave na njihovim društvenim mrežama. Par je nedavno podijelio fotografije s vjenčanja na kojem je Mislav bio kum i tom su prilikom on i Silvija zablistali u svečanom izdanju. Mislav je odabrao elegantno plavo odijelo, a Silvija je imala haljinu srebrne boje koja je modno bila usklađena s kombinacijom njenog partnera. Nakon showa zajedno su nastavili i trenirati.

– Mislav i ja se i dalje motiviramo što se tiče treninga i zdravog načina prehrane. I dalje jedemo po prehrani koju smo imali u showu. Naravno, ne uskraćujemo si ako idemo na nekakvo druženje ili nekakav rođendan, nećemo si to uskratiti. Pripremam svaki dan hranu koju ćemo si nositi na posao. Što se tiče treninga, Mislav sad poslije operacije ne smije trenirati neke teže treninge u teretani, a meni se nedavno vratila ozljeda leđa, tako da moram to riješiti i krenuti na fizikalne terapije. Tako da smo, što se tiče žešćih treninga, na stand by, ali zato se bavimo nekim laganim aktivnostima, kao što je šetnja. - ispričala je nedavno Silvija kako im izgleda zajednički život nakon showa.

