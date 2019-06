Zanosna Kinsey stigla u Split, u šali otkrila zašto je utrčala na teren

Zanosna plavuša koja se proslavila ulijetanjem na zeleni teren tijekom finala Lige prvaka došla je u Split. Kinsey Wolanski (23) stigla je u pratnji dečka, youtuberske i prankerske megahit zvijezde Vitalyja Zdorovetskija, pišu 24 sata.

- Nije mi ovo prvi put, a ni zadnji da sam u Hrvatskoj. Ovo mi je drugi put - rekao je Vitaly za 24, dok je njegova djevojka rekla da su ovdje samo jedan dan.

- Obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku, tako da se vraćamo - rekla je Kinsey, kojoj je prvi dojam naše države nevjerojatan.

- Da smo barem duže ovdje - dodala je.

Kinsey je otkrila i zašto je uletjela na teren.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila: S*anje, moram to napraviti - našalila se.