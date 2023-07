Žanamari se osvrnula na ludilo oko Barbie i otkrila zanimljiv detalj iz svog djetinjstva

FILIP KRATOFIL

Tko je otac Lanina djeteta? Surađuju i poslovno, a brat mu također ljubi poznatu pjevačicu

Filip je inače blizanac, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom. - On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan, rekla je lLana za Večernji list.