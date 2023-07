Ana Sasso podijelila fotografiju iz mladosti, pratitelji: 'Nestvarna ljepotica'

Jedna od najpopularnijih bivših misica Ana Sasso (60) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju iz mladosti. Na fotografiji možemo vidjeti njezino mladoliko lice i dugu gustu smeđu kosu, a tada je pozirala u žuto-zelenoj košulji preko koje je nosila smeđi prsluk s crvenim detaljima. Kratka crna suknjica isticala je njezine noge.

U komentarima su joj se javili mnogi pratitelji. "Nestvarna ljepotica", "Čudesna", "Kraljica", "Savršena", "Nema joj ravne", "Wow", pisali su.

Inače, Sasso je mnogi sjećaju po sudjelovanju u reklami za piće Pipi zbog koje je stekla i titulu seks-simbola. Prizori u kojima u mokroj majici izlazi iz mora mnogima su ostali urezani u pamćenje i nakon 40 godina.

Dodajmo da Ana i danas često objavljuje svoje fotografije an društvenim mrežama kojima često oduševi pratitelji.

Podsjetimo, Ana je 1982. godine bila izabrana za Miss Jugoslavije, a ostvarila je i dobar uspjeh na izboru za Miss svijeta u Londonu, na kojem se našla među 15 polufinalistica. Nakon toga upustila se i u glazbene vode, pa povukla iz javnosti.

- Tih osamdesetih kada sam ja postala Miss tadašnje države, svi su nešto od mene tražili, očekivali i tako je došla ponuda Nenada Vilovića da se okušam i kao pjevačica. Ja sam posjedovala talent, a završila sam i Osnovnu glazbenu školu, smjer klavir. Jednom prilikom smo se našli u njegovom studiju, on mi je dao jednu pjesmu i rekao: 'Pjevaj'. Ja sam to otpjevala kako sam znala i njemu se to svidjelo, tako je zapravo krenula naša suradnja koja je trajala nekih četiri godine - rekla je jednom prilikom. Sasso je snimila i nekoliko spotova no sa svime je prestala iz privatnih razloga.

- Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim ja sam osoba koja ima i druge talente, ali eto stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju - izjavila je jednom.

