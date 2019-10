Zamjerke u krevetu: Djevojka preminulog glazbenika nije mogla tolerirati ovu stvar

Ljubavni život Freddieja Mercuryja obilježili su muškarci i jedna žena - Mary Austin. Iako su sredinom 70-ih prekinuli romantičnu vezu, ostali su bliski i uvijek ju je oslovljavao kao ljubav svog života. Jedan od razloga zašto ju je pjevač legendarnog Queena toliko volio jest činjenica da ga je prihvaćala baš onakvog kakav jest, međutim jednu stvar Mary ipak nije tolerirala u Freddijevom ponašanju.

Često bi komentirao njihov seksualni život, a u jednom intervjuu izlanuo se o onome što mu je Mary zamjerala.

- Jedne noći, dok smo Mary i ja živjeli skupa, probudio sam se i pjesma u glavi jednostavno nije nestala. Morao sam sjesti i napisati ju. Ustao sam se i dovukao piano pored kreveta - započeo je Freddie u jednom intervjuu i nastavio: "To nije dugo potrajalo - ona nije to trpila, a ne mogu reći ni da sam iznenađen!"

Foto: Youtube Screenshot

Za njega je, kako kaže, inspiracija dolazila od svugdje.

- Udari me kad to najmanje očekujem i ostavlja pustoš u mom seksualnom životu. Mogu dobiti inspiraciju u kadi - rekao je tada za britanske medije, a mnoštvo intervjua i članaka objavljeno je u novoj knjizi o Freddieju "Freddie Mercury: A Life, In His Own Words" autora Grega Brooksa i Simona Luptona.

U njoj jasno stoji kako je Freddie doživljavao svoje pjesme.

- Mnoge pjesme koje sam napisao su ljubavne balade i sve što ima veze s tugom, mučenjem i boli, a istovremeno je sve nekako ironično i neozbiljno - rekao je pjevač jednom prilikom.

Podsjetimo, Freddie je preminuo u 51. godini u svom domu u otmjenoj četvrti u Kensingtonu, a kao uzrok smrti navedena teška upala pluća uzrokovana AIDS-om, a da ima AIDS glazbenik je otkrio četiri godine prije smrti, a s obožavateljima je tu informaciju podijelio dan prije nego je umro.

Uz Freddieja je tada bila Mary, žena u koju se zaljubio početkom 70-ih i s kojom je pet godina bio u vezi. Ljubav im je pukla kad se Freddie zaljubio u jednog glazbenog producenta, ali s Mary je i dalje ostao u prijateljskom odnosu, a glazbenik je često ponavljao kako je upravo ona bila ljubav njegovog života. Pjevač je Mary ostavio svoj dom u zapadnom Londonu vrijedan 20 milijuna funti te joj je ostavio i devet milijuna funti na bankovnom računu, a od nje je zatražio samo jednu stvar.

Zamolio je Mary da urnu s njegovim pepelom pohrani na mjesto koje će samo njoj biti poznato te da nikada i nikome ne smije otkriti gdje je njegov grob.