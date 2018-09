Glazbenik genijalnog glasa i karizme danas bi slavio 72. rođendan

S opsegom glasa od čak četiri oktave Freddie Mercury bio je jedan od najboljih vokala. Glazbenik genijalnog glasa, da je živ, danas bi slavio 72. rođendan.

Rodio se na današnji dan 1946. godine u Zanzibaru, koji 1964. postaje dio afričke države Tanzanije, pod imenom Farookh Bulsara. Tanzanija mu je postumno dodijelila nagradu za osobu koja je iz Tanzanije otišla u svijet i postigla jako mnogo. U Veliku Britaniju preselio se kao 18-godišnjak i upisao je fakultet za umjetnost i grafički dizajn, što će se u karijeri grupe Queen primijetiti na omotima albuma te katkada i na garderobi sastava.

Freddie je zaslužan i za poznati logo grupe Queen.

Najpoznatija pjesma ove grupe je ''Bohemian Rhapsody''. Objavljena je 1975 godine na albumu "A Night at the Opera", a o uspjehu ove pjesme govori i činjenica da se na vrhu top ljestvica u Velikoj Britaniji zadržala punih devet tjedana. Posljednji album grupe Queen za Mercuryjeva života, Innuendo, izlazi 1991. godine i na njemu se nalaze dvije oproštajne – remek-djelo ''The Show Must go On'' i ''The Days of Our Lives'', koja je proglašena pjesmom godine u Velikoj Britaniji.

Obožavatelji su dugo vjerovali kako iza stihova ovih pjesama stoji sam Freddie, ali ove pjesme djelo su članova Queena koji su ih napisali kao istinsku odu najboljem prijatelju.

Spot za pjesmu ''The Days Of Our Lives'' zadnje je pojavljivanje Freddieja u javnosti, odnosno zadnji kadar zabilježen kamerom. Spot je snimljen u crno-bijeloj tehnici zbog Freddiejeva lošeg zdravstvenog stanja.

Kroz spotove grupe Queen bilo je očito kako je Freddie jako smršavio, a ni sva šminka koju su koristili za snimanje zadnjih spotova nije mogla sakriti tragove Freddiejeve bolesti. Novinari su ga opsjedali zadnjih dana njegovog života, a on se zatvorio u svoj dom Garden Lodge i nije izlazio iz njega.

Preminuo je 24. studenoga 1991. godine. Njegovo je tijelo kremirano i odlučio je da informaciju o tome gdje je položena njegova urna zna samo jedna osoba. To je Mary Austin, njegova bivša zaručnica kojoj je ostavio i svoju kuću u Kensingtonu.