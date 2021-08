Zagrebački reper snima film o svom američkom snu: 'Prije puta sam mrzio svećenike, a onda su mi pomogli...'

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi prije pet godina otisnuo se na avanturu života, kada je biciklom krenuo na put po svijetu. Nije ni sanjao da će se u međuvremenu skrasiti u New Yorku, gdje se zaposlio i oženio. Ludi se nedavno vratio u rodni grad, gdje provodi godišnji odmor.

- Teško je opisati kakav je osjećaj jer pet godina nisam vidio majku s kojom sam jako povezan. Tim je teže kada vidim na njoj nove bore. Frendovi su dobili nove sijede, a Zagreb… Čudan je osjećaj kako opisati prve dojmove. U jednu ruku kao da ga nisam nikada napustio, a u drugu ruku, osjećam se kao stranac u svom gradu. Mislim da to razumiju samo oni koji su prošli sličan put. Uglavnom, sretan sam, ispunjen i tek sada vidim da se svaki komadić žrtve isplatio. Mislim da se Hrvatska nije puno promijenila, ali nekim mojim prijateljima je možda mrvicu lakše doći do boljeg posla- kazao je Ludi, koji je boravak u Zagrebu iskoristio za snimanje dokumentarnog filma o svom životu.

- Već dugo je prisutna ideja pretvoriti vlastitu priču u mali film. Najviše kako bih motivirao druge. Mislim da nema puno ljudi koji su sjeli na bicikl s 25 eura u džepu i dopedalirali do Portugala, a potom otišli s jednosmjernom kartom za Ameriku. Da ne bi bilo zabune, Hrvati diljem svijeta su mi neizmjerno pomogli, kad su čuli za moj pothvat. Prije puta bio sam pun mržnje prema svećenicima, pokvarenim ljudima i nisam vjerovao ni u što. Najmanje u sebe. I ne bih htio sada nikome išta nametati. Kako ja i moj svećenik znamo reći; “Zovi to svemir!” Odnosno, moj se pothvat može nazvati kako god se želi, ali na tom mom putovanju bilo je previše situacija koje bi se mogle nazvati samo pukim slučajnostima. Upravo zbog tih svih ljudi koji su mi pomogli, svećenika koji mi je crtao rute, pronalazio smještaj diljem Europe, priča je jako motivirajuća. Put koji sam prošao, dokazao mi je da nije sve baš crno i bijelo, te da ipak postoje LJUDI. Prvi dio filma snimali smo u Zagrebu, a drugi dio snimat ću u New Yorku. Neću vam sve otkrivati, osim da će redatelj biti moj školski prijatelj Frano Ožbolt (Gle Fotka) baš zato što me poznaje i zna kako pretvoriti moju priču u mali film - kazao nam je Ludi, koji ovim filmom želi potaknute i druge da slijede svoje snove.

Nije ograničen vremenom, želja mu je da taj film ispadne što bolje, a čim bude gotov prezentirat će ga na YouTubeu i društvenim mrežama. Posvetit će ga, kaže, mami i baki, ženama koje su ga odgojile. Ludi je u New Yorku upoznao i suprugu Tenu, s kojom je ovih dana putovao Hrvatskom.

- Upoznao sam je preko školskog prijatelja, a osvojila me jednostavnošću i velikim srcem. Ne volim klišej priče parova kako je sve savršeno, a kod kuće jedan drugog ne poznaju. Mi smo prošli svašta u životu i stoga smo se još više povezali. Super nam je i samo neka traje - dodao je Ludi. Nedavno je predstavio i novu pjesmu “Hijene”, koju je ponovno radio u suradnji s Darkom Juranovićem D’Knockom. Njime je htio pružiti podršku našim ljudima koji se bore protiv korumpiranog sistema.

- Da živim bilo gdje na svijetu, uvijek bih ostao upućen u životu u Hrvatskoj. Tu živi moja majka. Moji su prijatelji tu. Pa kako ne bih znao što se dešava.Iskreno, ne smeta me više ništa jer sam se odlučio prestati zamarati političarima. - kazao je na kraju reper.

