Mate Rimac postao glumac i snimio urnebesni video o guranju kroz život

Nakon što je preuzeo Bugatti i predstavio Neveru Mate Rimac okušao se i u glumačkim vodama. Rimac je s prijateljem, glumcem Perom Eranovićem snimio kratki smiješni video, naravno na temu automobila, ali i guranja kroz život. Eranović je objavio video na svom Facebook profilu, uz opis - Ne zna Rimac što su prepreke u životu.

- Mate moj ima sam ti ja prije 10 godina taj program za razvoj tih brzih auta i to... To su gledali ovi s Ferrarija to bi se svi tukli po svitu za to, a šta ćeš kad me nije imo tko progurat - kazao je Pere, a Mate spremno odgovorio: "Proguram te ja stari". Pere ga je na to začuđeno pogledao i kazao:

- Ti me proguraš? Aa nemam ti vrimena ja sad. Video je dobio puno pozitivnih komentara Perinih i Matinih prijatelja.

- Pere moj strašan si svaka čast majstore u tako kratkom skeču ti mene nasmiješ do suza, broj 1 si - napisao mu je jedan prijatelj.

Podsjetimo, Mate se nedavno u Livnu vjenčao za dugododišnju djevojku Katarinu. Na svadbi za pamćenje pjevali su Bajaga i Instruktori i Zabranjeno pušenje.

