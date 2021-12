Zagorci oduševili Pažanina dalmatinskim specijalitetom, iako ga nikad nisu kušali

U utorak navečer u showu 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!' kandidati su pripremali jela prema omiljenim božićnim receptima splitskog chefa Ivana Pažanina.

Pet timova u 90 minuta trebalo je pripremiti čak četiri jela – fuži s bakalarom za toplo predjelo, janjeće kotlete s rimskom njokom za glavno jelo te fritule i štrudlu od jabuke s kremom od vanilije za desert. Sva ta jela zadao im je splitski chef Ivan Pažanin kako bi kandidatima i gledateljima dočarao jedan lijepi dalmatinski jelovnik za božićne blagdane. I dok su se timovi 's mora' veselili Pažaninovim receptima, Zagorci 's kontinenta' su imali problema oko pripreme bakalara jer ga nikad nisu kuhali, a ni kušali.

Ivana, Karloti i Zoran, pripadnici tima Škerac iz Dubrovnika, prvi su stigli pred žiri te im prezentirali svoja jela, ali i priznali da njihov rimski njok nije uspio pa su posudili jedan od Riječana.

„Fuži s bakalarom su izuzetno ukusne, janjeći kotleti su dobri, ali bili bi bolji da su se pekli 20 sekundi manje. Za njok ćete dobiti bod manje i ocijenit ću ga kod Riječana. Što se tiče fritula, malo su žilave, ali štrudla je ukusna, svi okusi su tu“, komentirao je Ivan Pažanin, a tim je ukupno skupio 19 bodova.

Foto: RTL

Zagorci Petra, Mario i Vjekoslav prvi su se put susreli s bakalarom, a i pripremom fritula po dalmatinski pa su imali sumnje oko svojih jela, no ipak su se dokazali kao vrsni kuhari. „Tjestenina s bakalarom je perfektna, svaka čast!“ pohvalio je Pažanin Marija koji nikad nije jeo ni pripremao tu ribu, a uspio je oduševiti splitskog chefa. No imao je manje primjedbe na ostale tanjure: „Štrudla je super, ali krema je pregusta, ima previše gustina. Fritule su rahle, ali u glavnom jelu meso ste ubili do kraja i umak ste previše zgusnuli - što nije dobro, a rimski njok je u redu.“ Tako su Zagorci dobili tek 17 bodova.

Tim Krepat, ma ne molat, u kojem su Nikita, Leo i Enes, ponovno su ponudili ukusne deserte i Pažanina osvojili ukusnom štrudlom od jabuka, ali i ostalim jelima. „Bakalar mi je najbolji dosad, za rimski njok bih volio da je jače zapečen, umak je preslan, janjetina prepečena, ali je lijepo začinjena. Fritule trunku žilave, ali dobre, a štrudla najbolja do sad i najbolji umak od vanilije“, kazao je Tomislav Špiček, a tim je za dobre komentare i ukusna jela dobio ukupno 22 boda.

Lukrecia, Ivan i Filip predstavili su žiriju jela Nesalomljivih, a unatoč jakoj volji i želji za kuhanjem, njihova jela nisu toliko oduševila iskusna nepca.

Foto: RTL

„Kada kuhate za nekoga, onda ne možete dopustiti da je hrana anemična i da nije dovoljno začinjena“, kazao je Pažanin prvenstveno misleći na Ivanovu tjesteninu s bakalarom, a Željka Klemenčić je komentirala ostatak: „Štrudla i glavno jelo su bolji dio onoga što ste napravili. Sviđa mi se umak za janjeće kotlete, no tjestenina je nezačinjena i nema umaka. Prerijetko vam je tijesto za fritule i niste dobili lijepu formu.“ Unatoč najboljem umaku uz kotlete, tim je zaradio samo 17 bodova.

Posljednji na kušanju bili su Šibenski guložni bonkulovići – Duška, Mile i Milan, a žiriju su njihova jela došla kao šećer na kraju.

„U cijelosti mi se čini najbolje odrađen zadatak jer su vam sve komponente odrađene i imate manje greške, no bakalar vam je presladak“, kazala je Željka, a s njom su se složili Špiček i Pažanin pa je tim dobio najviše bodova u večeri, čak 25 bodova! U ukupnom poretku tim iz Šibenika se popeo na prvo mjesto dok na dnu ljestvice i dalje stoje Nesalomljivi.

