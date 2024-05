Vlatka Pokos zgrožena seksističkim plakatom u Zadru: Oštro osudila marketinške stručnjake

Vlatka Pokos na društvenim mrežama nerijetko dijeli isječke iz privatnog života, a ove nedjelje otputovala je u Zadar gdje se održava utrka "Wings for life world run". Ipak, ondje ju je zgrozio oglasni plakat na kojom se nalazi fotografija žene uz poruku: "Slobodna sam".

- Odvratni seksizam u predivnom Zadru! 'Marketing stručnjaci' i seksističko remek djelo - dodala je oštro Vlatka Pokos i ostavila emoji koji "povraća".

Podsjetimo, zaljubljena bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos u posljednje vrijeme doista uživa u životu i novoj ljubavi s glavnim tajnikom ragbi saveza Hrvatske, Većeslavom Holjevcem. Vlatka je ranije otkrila da je ljubav sa sportašem iz Zagreba bila sudbonosna i fatalna, a definitivno na prvi pogled zato što su se upoznali na letu iz Dublina za Hrvatsku. Njezin ju je novi odabranik oborio s nogu šarmom i izgledom. Uz novu ljubav, otkrila je i da priprema nove pjesme te se vraća na glazbenu scenu. – Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu! – otkrila je, ali ipak nije išla u detalje o svom novom odabraniku, ali se ubrzo doznalo kako je riječ o bivšem hrvatskom sportašu i unuku bivšeg gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

Vlatkin novi dečko nosi ime svog djeda te je bivši ragbijaš i glavni tajnik našeg ragbi saveza. Većeslav je za 24 sata otkrio i kako su se upoznali. – Pa sve je krenulo onako kako je ona već spomenula, na letu. Doduše, prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku – rekao je.

Kazao je i da se Vlatka vješto nosila s njegovim šalama i dosjetkama. – Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Imali smo jednu spontanu zezanciju, mi iz ragbija. Rekla nam je da smo joj baš zabavni. Na to sam uzvratio: ''O. K., onda nas počasti pićem u Londonu na aerodromu." Na to je rekla: "Ovo je direktan let za Zagreb." Dodao sam kako vjerojatno nije dobro čula radi slušalica, ali kad ona tako kaže, onda mora da je tako.

Kad smo sletjeli, obratila mi se: "E, pa nismo sletjeli u London." Rekao sam: "Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala." Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme uz nas su bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime. Svi malo stanu kad kažem kako se zovem, a onda im bude zanimljivo to što sam doista unuk nekadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika.

VIDEO: Ludnica u Riju: Više od milijun ljudi posjetilo je Madonnin besplatan koncert na Copacabani