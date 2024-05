VIDEO Strankinja nije prepoznala kultnog hrvatskog pjevača. Zabavljala se, pa na TikToku pitala: 'Tko je ovaj?'

Strankinja po imenu Nic Shields trenutno se nalazi u Zadru gdje, prema svemu sudeći, provodi godišnji odmor. Gošća lijepe trenutke bilježi na svom TikTok profilu na kojem je prati preko 20 tisuća ljudi, a sada je objavila video s s koncerta poznatog hrvatskog pjevača Mladena Grdovića (65).

Ništa ne bi bilo čudno da zgodna plavuša u opisu video nije postavila pitanje: - Tko je ovaj tip? Lokalci su ludi za njim, pita se Shileds dok zadarski boem izvodi jedan od svojih najvećih hitova 'Nije u šoldima sve'. Naravno, ova objava izazvala je brojne reakcije. Korisnici ove društvene mreže pohrili su turistkinji objasniti koga sluša, a neki odgovori bili su urnebesni.

- "Neki nasumičan tip", "On obožava crveno vino", "Hrvatski pjevač koji obožava bevandu", "Tko si ti da ne znaš tko je on?", "On je predsjednik Hrvatske", "Nicholas Cage" - pisali su Tik Tokeri, a jedan korisnički račun je konačno otkrio: - "To je Mladen Grdović, boem i legendarni hrvatski pjevač". Zanimljivo, strankinja nije pitala tko je plavokosa kolegica pored 65-godišnjeg Zadranina.

Podsjetimo, Mladen Grdović ove godine slavi 45 godina karijere, a tim je povodom gostovao u "Dalibor Petko Showu": - Ovih 45 godina bilo mi je lipo. Sretan sam što sam živ i zdrav, da još uvijek mogu zabavljati publiku. Jedino za čim žalim je što nisam mogao imati paralelno i sportsku i pjevačku karijeru’, izjavio je Grdović, koji je nedavno objavio i novi cd "Za šaku ljubavi", koji je već nekoliko tjedana na broju jedan najprodavanijih albuma u Hrvatskoj.

Osvrnuo se i na aktualnu scenu u kojoj cajke pune Arene: - To je nešto čudno, čudna propaganda. Jedna zaraza koja je došla preko noći, a tako će i otići. Nitko u tom fahu ne može nadmašiti Lepu Brenu. Danas cure ne znaju što će oko svega. Što se tiče Aleksandre Prijović koja je napunila 5,6 Arena, to ne pali u Dalmaciji. Kako ona pjeva, to nije za naš mentalitet ni u Dalmaciji, a niti u Istri ili Zagorju.

U jednom djelu to može proći, ali neće trajati na ovakav način, da su popunjene Arene, a da pola ljudi ne zna početak pjesme. I iako su u srodstvu, Brenu u tom fahu ne može nitko nadmašiti, baš kao ni Tomu Zdravkovića. Zabavna glazba će uvijek ostati broj jedan, ostat će i klape, ali ovako nešto što dođe na brzinu, ne - izjavio je Mladen.

Miljenik naše reprezentacije sprema se i na nogometno prvenstvo, no novi dresovi mu se kažu ne sviđaju, baš kao ni politika u Hrvatskoj: - Užas i katastrofa, ne mogu zamisliti da se tako nešto događa. Ne daj bože da se opet dogodi neka korona i da se to spoji s nekim ratom u svijetu. Iz toga trebamo učiti, a ne da se gađamo kamenčićima, kao nekad u vrtiću - rekao je.

Dao je i podršku našem Baby Lasagni na Eurosongu: - Čim sam ga poslušao i vidio rekao sam to je to. Dobro je napravio pjesmu, a to što ga ubadaju da ima veze s onom drugom pjesmom, išao sam poslušati i to je samo isti stil, ništa drugo. Mislim da će proći izvanredno, a jedino ga mogu satrati naši mediji, koji se prate i vani, i da na kraju završi na petom, šestom mjestu. Ali zaslužuje pobjedu - rekao je Grdović, koji je prihvatio izazov voditelja Dalibora Petka i zaplesao u studiju koreografiju "Rim Tim Tagi Dim".

