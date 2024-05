Hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji - Marko Purišić, a svima poznatiji kao Baby Lasagna samo je za Večernji list odgovorio na zanimljiva pitanja ispred Malmö arene. - Bok Marko, kako se osjećaš? - na početku razgovora glasilo je pitanje, a on nam je kratko odgovorio: - Gladan sam, idem jest - kazao je.

Baby Lasagna je prvi na eurovizijskim kladionicama s čak 24 posto. - Ne znam što da kažem o tome, to se stalno mijenja i mijenjat će se, a možda i neće. Iskreno, ne razmišljam previše o tome i ne gledam te kladionice. Drago mi je što sam prvi, ali se to i dalje sve može promijeniti. Kada je riječ o mojem nastupu i kostimu, sve je već viđeno u trideset prikazanih sekundi, možda će biti još neki novi 'momenti', ali je to - to.

- Išao si i kod vokalnog trenera te naučio kako disati i držati mikrofon - glasilo je pitanje novinara Samira Mille, a Marko mu je potom i odgovorio: - Da, to se sada može i vidjeti, plus, ovdje su fenomenalni inženjeri zvuka koji to sve naštimaju kako treba. Na mojem nastupu će biti puno vatre, vatrometa i pirotehnike - kazao je Marko Purišić.

VIDEO: Baby Lasagna ekskluzivno za Večernji list: Kako se osjećam? Gladan sam...

Podsjetimo, predstavnik Hrvatske na Euroviziji Baby Lasagna na prvom je mjestu na eurovizijskim kladionicama i ima 24 posto šanse za pobjedu. Ovakav rezultat neki naš predstavnik nije imao već godinama i Marku Purišiću koji se krije iza umjetničkog imena Baby Lasagna zbilja se smiješi pobjeda na ovom prestižnom glazbenom natjecanju. Nakon druge probe za polufinalni nastup šanse za pobjedu našeg predstavnika su se povećale, a komentari na društvenim mrežama puni su podrške Marku, ali i nekih sugestija što treba popraviti kako bi mu nastup bio savršen.

"E hvalim te Bože da je prvi konačno samo da ne izda politika mada ako niste u nekim dobrim odnosima teško. Želim mu svu sreću da pobjedi. Popravite kadrove i više fokusa na Marka. Idemo Marko! Ajmoooo Umaaaaaag. Sad me počela prati trema jer sam svjestan realne mogućnosti da Hrvatska nadglasa i vrhunsku produkciju švicarskog predstavnika, i sjajnu predstavnicu Italije, i najljepši glas ovogodišnjeg Eurosonga Slimana, i vrhunski Izrael. Čini mi se da je ekipi jednostavno najviše sjeo @the_baby_lasagna_ i to treba mirno odradit do kraja. Kako sam napisao prije tri tjedna, Hrvatska će i od žirija i fanova dobiti maksimalan broj bodova. Zagreb is ready!", napisali su neki od korisnika Instagrama na službenom profilu Dore.

Dodajmo, kako će se u Zagrebu prvi put organizirati javno gledanje finala Eurosonga koje će se održati u subotu, 11. svibnja, i to s početkom od 20 sati na Europskom trgu.