Vlatka Pokos pozirala u badiću i poručila: Vidim da me uspoređuju s plastičnim 'ljepoticama' i to na moju štetu

Bivša voditeljica Vlatka Pokos (52) na Instagramu je objavila kako je postala počasna članica Torcide Slatine.

-Dalmacija i moje Čiovo i Slatine su čista ljubav i guštanje od ranog jutra! Postala sam počasna članica Torcide Slatine!!! Hvala mojim prijateljima na predivnom tretmanu!!! Neopisivom! I samo da se zna, ja sam po očevoj strani Dalmatinka, Vlajina iz okolice Sinja (Vuković) i Dalmatinka u srcu i duši- napisala je Vlatka uz fotografije s ekipom koja joj je poklonila prigodnu majicu.

Inače, Pokos ne krije koliko uživa u Dalmaciji gdje boravi već nekoliko tjedana, a sada je podijelila i fotografiju na kojoj je u kupaćem kostimu i na ovim je fotografijama u prvom planu njezin dekolte, te se osvrnula na neke usporedbe nje s plastičnim ljepoticama, kako ih naziva u ovoj objavi.

- Vidim da me uspoređuju s plastičnim "ljepoticama" i to na moju štetu?! Samo prirodna ljepota je ljepota! Ostalo je jadna kompenzacija. Ja uživam u ljetu kao što dugo nisam, nadam se i vi!!! Govorim o tome jer se mladim djevojkama šalje užasna poruka i nameće plastičan izgled. Mnoge se unakaze već u ranoj mladosti. Fizička ljepota je samo dio naše osobnosti i ništa ne znači sama po sebi - poručila je voditeljica.

Vlatka izgleda uživa u svakom trenutku provedenom u domovini, a to se vidi i po slikama koje objavljuje. Druži se s prijateljima i poznanicima i izlazi, te uvijek ima široki osmijeh na licu. S pratiteljima još uvijek nije podijelila kada će se vratiti u Kanadu, no u intervjuima koje je davala povodom sudjelovanja u showu 'Ples sa zvijezdama' kazala je kako ne planira ostati u Hrvatskoj zauvijek, no situacija se sada promijenila.

Podsjetimo, nakon što je prva ispala iz showa bivša voditeljica nije se vratila u Kanadu, nego ostala je u Hrvatskoj zbog teško bolesne sestre. Vlatka je prilikom nedavno posjetila hitnu pomoć u Trogiru, a na Instagramu se svima zahvalila na pomoći.

