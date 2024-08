Vlatka Pokos negira navode skladatelja koji tvrdi da je proveo kasne sate s njom: Očekujem ispriku ili idemo na sud

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos na svom Instagramu osvrnula se na splitskog tekstopisca i skladatelja Ernesta Pelaića koji je objavio kako se početkom 90-ih na Splitskom festivalu družio s Vlatkom te da su proveli nekoliko kasnih sati zajedno i da mu je povjerila kako odlazi iz Srebrnih krila u kojima je tada bila pjevačica, a Pokos u svojoj objavi negira njegove navode.

"U moru stupidnih i lažljivih medijskih napisa o mojoj malenkosti, naišla sam na jedan koji je u meni izazvao bijes i gađenje. Izvjesni Ernest Pelaić, skladatelj i tekstopisac kojeg znam iz glazbenih krugova iz 90-ih godina ali ne bih ga stavila niti u kategoriju poznanika, ljigavo izjavljuje kako smo proveli “nekoliko kasnih sati zajedno” na Splitskom festivalu davne 1994. godine, jer nas je moj dragi kolega i prijatelj Muc “pokušavao spariti”. NIKAD u životu nisam s dotičnim, za kojeg ne znam niti kako izgleda, provela “kasne sate” niti mu se povjeravala o odlasku iz Srebrnih Krila. Svi su se glazbenici družili na terasi hotela Belvue tijekom festivala i tamo sam po prvi puta upoznala mnoge velike zvijezde, poput Doris i Miše Kovača. To je jedino mjesto gdje je Pelaić mogao biti u mome društvu a ostalo su njegovi mokri snovi. Moj odlazak iz Srebrnih Krila nije bio nikakva tajna, držala sam se dogovora kako ću u grupi provesti četiri godine a ostala sam gotovo pet", piše Pokos u svojoj objavi te nastavlja:

"Prljava insinuacija da je Muc bio nekakav provodadžija je još više degutantna jer je riječ o preminuloj osobi. Muc me tretirao kao mlađu sestru kao i ostali dečki iz grupe i s njima sam provela pet zanimljivih glazbenih godina, ispunjenih putovanjima i smijehom. Prema meni su se odnosili zaštitnički i uvijek sam to naglašavala i na tome sam im jako zahvalna. Naime, imala sam samo 19 godina, bila sam dijete a svijet showbusinessa i svijet uopće, pun je predatora poput Ernesta Pelaića. Tužan je muškarac koji se nakon uspješne glazbene karijere na ovakav način mora promovirati. Sigurno neću dozvoliti da me se na ovaj način blati. Od Pelaića očekujem ispriku ili ću zadovoljštinu potražiti na sudu. Fuj!!! I poštedite me savjeta poput: šuti, ignoriraj. Nisam mala, pokorna ženica kakvom bi me oni željeli! Žene u Hrvatskoj nisu niti svjesne da su odgajane da šute i trpe! Nisu svjesne razine mizoginije i seksizma jer im je to normalno! Jednom kad živiš u civiliziranom društvu, shvatiš koliko je primitivno i nazadno ono u Hrvatskoj. Žao mi je ali tako je, nažalost!"

Uskoro se na svom Facebooku oglasio i skladatelj Pelaić te je objavu naslovio: Nisam spavao s Vlatkom Pokos.

"Otvaram danas Google na svom mobitelu, kao što to i inače radim svakoga dana. Provjeravam što se novo događa na ovoj turbulentnoj planeti? Jesam li možda nešto propustio? Kad odjednom ugledam svoju sliku. Poznati portal kojeg i inače pratim, prije par sati objavio je tekst o mom odnosu sa Vlatkom Pokos, a pozivajući se na moju objavu od prije par godina na Facebook profilu. Prenijeli su potom i neki drugi portali. Iz naslova se može naslutiti kako sam proveo intimnu noć sa Vlatkom Pokos.

Kao mladi skladatelj u usponu, još tamo davnih 90-ih godina, uistinu sam proveo mnogo intimnijih trenutaka sa (tada i danas) jako poznatim pjevačicama, ali sa Vlatkom istini za volju… NISAM. Pa da sam radio u mljekari vjerojatno bi moj predmet interesa bile mljekarice, u apoteci apotekarke, u komunalnoj ustanovi čistačice. Jednostavno okruženje ti nameće, htio ti ili ne, osobe sa kojima ćeš provoditi slobodno vrijeme.", počeo je svoju objavu Pelaić.

"Iako nije u muškom karakteru da tako nešto negira, ja moram, istine radi. Sa Vlatkom Pokos nisam spavao, ali naravno da je istina da smo se družili te 94-te godine. Tada je pjevala na Splitskom festivalu jednu od moje dvije pjesme te festivalske godine.

Te ljetne večeri proveli smo do kasno u noć u ugodnom i nadahnutom druženju.Jednoj drugoj (plavokosoj) želio sam biti barem do te granice vjeran. Ali, bilo je lijepo. Moj prijatelj, na žalost danas pokojni, Mustafa Ismailovski Muc mi je par godina kasnije priznao da nas je pokušao spojiti, ali mu očito nije pošlo za rukom. Vlatka je tada bila lijepa mlada djevojka, ali ja sam uvijek bio naklonjeniji plavušama, iako su me i one drugih boja kose skoro došle glave. Eto, očito ću na ovu temu morati napisati jednu novu malo dužu priču, bit će interesantno, ali za sada toliko...", završio je svoju poruku Pelaić.