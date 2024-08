Nedavno se šuškalo kako mu je brak u krizi, a sada se Justin Bieber pohvalio da je postao otac

Pjevač Justin Bieber (30) i njegova supruga Hailey Bieber (27) objavili su na društvenim mrežama da su postali roditelji. Na Instagramu su objavili fotografiju stopala svog sina te su napisali: Dobro došao kući, Jack Blues Bieber. Par nije otkrio kada se maleni rodio, a da će postati roditelji javnost je doznala prije tri mjeseca. Daily Mail piše kako se par okrenuo vjeri kada su saznali da će postati roditelji, a nedugo prije toga navodno im je brak bio u krizi i šuškalo se kako će se rastati.

Ime 'Jack' ima posebno značenje za Justina i Hailey, jer je to srednje ime Justinova oca Jeremyja Biebera. Jeremy se razišao od Justinove majke Pattie nedugo nakon njegova rođenja, kada su oboje imali samo 18 godina. Dok je bio dječak Bieber nije često viđao svog oca, ali su se njih dvoje ponovno zbližili i provodili su znatno više vremena zajedno otkako je Justin odrastao i učvrstili su svoj odnos.

Bliski prijatelji pjevača i manekenke kažu kako su njih dvoje bili presretni što će postati roditelji te da su sasvim spremni za ovu ulogu, a veliki oslonac zadnjih mjeseci bila im je vjera te njihova crkvena zajednica. Hailey je šest mjeseci držala u tajnosti informaciju da je trudna.

"Nisam imala trbuščić, zapravo, sve do šestog mjeseca trudnoće, kada sam i objavila da sam trudna. Do tada sam nosila velike jakne i široku odjeću kako se ne bi primijetilo da sam u drugom stanju", rekla je manekenka nedavno u jednom intervjuu.

Dodala je da "nije bio dobar osjećaj" skrivati ​​tako veliku tajnu te joj je to bio stres. "Htjela sam slobodu i da mogu izaći u šetnju a da ne moram razmišljati hoće li itko primijetiti da sam trudna", rekla je manekenka.

Da očekuju prinovu Justin i Hailey objavili su 9. svibnja 2024., kada su podijelili fotografiju kako obnavljaju bračne zavjete na Havajima. Nedugo prije nego su obnovili bračne zavjete nagađalo se kako su na korak od razvoda. Justin je navodno negodovao jer mu je supruga rastrošna i navodno je potrošila desetke milijuna na privatne zrakoplove kako bi letjela oko svijeta, uključujući i to da je jednom unajmila zrakoplov kako bi otišla na manikuru.

