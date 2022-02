Jedna od najljepših žena 90-ih danas živi u strahu od fotografa: 'Prestala sam jesti, mislila sam da gubim razum'

Linda Evangelista (56) slovila je za jednu od najljepših žena svijeta, krasila je brojne naslovnice svjetskih magazina, pojavila se u spotu Georgea Michaela te je bila zaštitno lice modnih kampanja, no u posljednjih 10 godina se sve rjeđe počela pojavljivati u javnosti. Rijetke fotografije koje su objavljene pokazale su veliku promjenu na njezinom licu, a onda je otkrila što se dogodilo. Naime, Linda je otkrila kako je rutinski zahvat CoolSculpting koji smanjuje masnoće trajno deformirao lice te je zbog toga pala u depresiju, a izgubila je i brojne angažmane zbog čega je ostala bez sredstava za život.

Manekenka je sada odlučila da se više ne želi skrivati, te je dala intervju za magazin People i čak se fotkala za naslovnicu.

U intervjuu je otkrila kako se osjeća i zašto je odlučila prestati živjeti u strahu od osuda zbog izgleda.

- Nadam se da ću se osloboditi srama i pomoći ljudima koji su u istoj situaciji kao ja. To mi je cilj. No jedno sigurno znam - neću se više skrivati - kazala je.

Linda je ispričala i kako se osjećala kada je primijetila da nešto nije u redu nakon zahvata.

- Pokušala sam to sama popraviti, misleći da radim nešto krivo. Došlo je do situacije kada sam prestala jesti, mislila sam da gubim razum - rekla je i dodala da je nakon toga posjetila doktora koji joj je dijagnosticirao paradoksalnu hiperplaziju masnog tkiva. Pokušala je problem riješiti liposukcijom.

- Nije bilo ni malo bolje. Izbočine su izbočine. Ne gledam se u ogledalo. Oduvijek sam znala da ću ostariti i znam da postoje stvari kroz koje tijelo prolazi. Ali jednostavno nisam mislila da ću izgledati ovako. Ne prepoznajem se fizički, ali se više ne prepoznajem ni kao osobu. Linde Evangeliste kao supermodela više nema - komentirala je.

Inače, Evangelista je protiv tvrtke Zeltiq Aesthetics podnijela sudsku tužbu gdje je navela brojne angažmane od kojih je morala odustati, a među njima je među ostalim ponovno okupljanje supermodela 90-ih Cindy Crawford, Naomi Campbell, Helene Christensen, Carle Bruni i Claudije Schiffer na reviji poznate talijanske modne kuće Versace.

Zbog ozljeda i unakaženosti, po nalogu tvrtke podvrgnula se višestrukim invazivnim zahvatima i operacijama kako bi pokušala ispraviti nastalu štetu, no bezuspješno.

- Odlučila na veliki korak, želeći ispraviti sve krivo, otkriti što sam sve prošla i držala samo za sebe više od pet godina. Svim mojim pratiteljima koji su se pitali zašto nisam radila, dok su karijere mojih kolegica, s kojima sam započela modnu priču, bile i više nego uspješne, razlog se krije u tome što me Zeltiqov tretman CoolSculpting brutalno uništio, i napravio sve suprotno od onog što mi je obećano. Umjesto da je smanjio moje masne stanice, on ih je povećao i ostavio me trajno deformiranu, čak i nakon što sam se podvrgnula dvjema bolnim, ali neuspješnim operacijama. Ostavljena sam, baš kao što su mediji pisali, neprepoznatljiva - napisala je Linda u iskrenoj objavi na Instagramu, a podršku su joj pružile brojne slavne kolegice - Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer i Helena Christensen, koje je uz Christy Turlington i Elle Macpherson, 1996. godine časopis Times okrunio kao 'legende modne piste' i definirao generacijom modela.

- Trebala bi mi ogromna hrabrost i snaga da napišem ove riječi. Iskreno mogu reći da sam briznula u plač čitajući ovo. Ne samo zato što sam u svom srcu znala da nekako u tišini prolaziš kroz nešto duboko osobno i uznemirujuće, već i zato što sam mislila na sve ožiljke koje život ostavlja na svima nama, bilo fizičke ili emocionalne, i koliko dugo patimo, uglavnom u tišini i sami. Toliko je važno i lijepo kad netko izađe iz sjene i bude brutalno iskren i stvaran. Hvala ti na tvojoj vanjskoj i unutarnjoj ljepoti, napisala joj je Helena Christiansen. - Divim se tvojoj hrabrosti i snazi da podijeliš to iskustvo i da više ne budeš talac svega. Znaš da te volim. Svi te volimo- napisala joj je Naomi. - Linda tvoja snaga i nepokolebljivost uvijek će biti prepoznate. Ikona si! Bravo - dodala je Cindy, a javili su se i brojni dizajneri i poznate osobe poput glumca Lukea Evansa, dizajnera Marca Jacobsa i Jeremyja Scotta i mlađih kolegica.

