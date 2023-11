Više ovako ne izgleda! Petra je u 'Životu na vagi' izgubila 42 kg i otkrila tešku životnu priču

Petra Čorbić, jedna od kandidatkinja ''Života na vagi'' čiju su transformaciju mnogi gledatelji pomno pratili za vrijeme emitiranja showa, pokazala je kako se promijenila od sezone u kojoj je sudjelovala. Petra, je ranije pratitelje na društvenim mrežama zabavljala promjenama izgleda, a ponajviše zanimljivim bojama kose. Ipak, najviše mjesta na njenom profilu trenutačno zauzimaju životinje koje voli, posebno psi, te dijeli objave o napuštenim psima i onima koji trebaju pomoć. Inače, već je ranije otkrila koliko joj se život promijenio nakon showa.

"Život mi se preokrenuo naglavačke, definitivno. Cijela moja rutina, sve živo se promijenilo. Posao mi se promijenio, navike... Računala za igrice više nema, laptop sam uzela, ne sjećam se kad sam ga upalila... Sve se izokrenulo", kazala je Petra za medije.

Podsjetimo, Petra je u show ušla sa 144,3 kilograma, a u showu je uspjela izgubiti čak 42,3 kilograma. To joj, nažalost, nije pomoglo da bude u finalu, no nije ju zaustavilo u želju za napretkom i još većim uspjehom. Inače, u showu je podijelila dio svoje teške životne priče.

VEZANI ČLANCI:

''Tata je umro, mama je imala karcinom štitnjače, a Petri se više nije dalo živjeti pa si je pokušala oduzeti život'', otkrila je Petra.

''Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Ja sam to trebala nekome reći, ali sam šutjela i trpjela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rješenje'', kazala je u razgovoru s trenerom Edom. Prije ulaska u show otkrila je kako se s kilogramima bori još od osnovne škole kada je zbog svog izgleda često bila na meti svojih vršnjaka. Jednom prilikom su joj drugi učenici skinuli tajice i tako je osramotili pred cijelim razredom, a na jednom razgovoru za posao poslodavka joj je „držala lekciju“ o pretilosti i naposljetku je nije zaposlila. Nakon finala, priznala je da joj je najveća želja skinuti još 20 kg i zaljubiti se.

VIDEO Nives Celzijus o odnosu s Dinom Drpićem: 'Ne plaća alimentaciju jer ne radi, napali su me zbog toga'