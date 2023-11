Nives Celzijus o odnosu s Dinom Drpićem: 'Ne plaća alimentaciju jer ne radi, napali su me zbog toga'

Nives Celzijus bila je ovotjedna gošća Special Happy Showa. Za sebe kaže da je prije svega glumica, a zatim pjevačica koja je radi učestalih snimanja glazbenu karijeru privremeno stavila malo sa strane. Osim toga Nives je i spisateljica i influenserica koja na društvenim mrežama ima gotovo milijun pratitelja. Na opću radost muških obožavatelja slušateljima Happy FM-a je otkrila da je slobodna ali i da joj frajeri slabo i loše prilaze.

Nives je još kao mala djevojčica maštala kako će jednoga dana postati glumica. Gluma je bio moj neki dječji san. U glumi imam priliku biti netko drugi, moj privatan život je poprilično dosadan, a kao uloga i neki lik zna biti jako uzbudljiv. - Sada u seriji imam poprilično uzbudljiv i ljubavni život, nekada se zanesem i zaboravim da je u pitanju samo gluma.

Ni manje ni više – glumi curu nogometaša. - Čini mi se da su mi te uloge suđene – rekla je kroz smiješak. Kada sam vidjela ulogu bilo mi je zapravo uzbudljivo i dodatno je nabildalo moj ego jer sam shvatila da glumim djevojku od 30-ak godina i da ću imati jednog mladog, uspješnog, potencijalno dobrog nogometaša i bilo je lijepo vratiti se u te neke trenutke iz prošlosti, otkrila je.

Konačno je predstavila i svoj glazbeni povratak s novom veselom pjesmom Migni, namigni čiji su autori Miroslav Škoro i Ivica Plivelić. Slušateljima je otkrila kako je došlo do suradnje. - Svidio mi se stih - ...Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena...

- Bilo je u startu mi smo pisali pjesmu baš za tebe, to čuješ naravno svaki put, pisali smo pjesmu za tebe, pisali smo ulogu za tebe, a onda shvatiš da to i nije baš tako, ali ovaj mi je stih sugerirao da je pjesma možda zaista pisana za mene...U pripremi je i dosta autorskih stvari, osim toga snimila je duet sa Sinovima Ravnice koji još nije objavljen, a želja joj je jednog dana snimiti duet sa Severinom, koju je uoči emisije slučajno srela.

- Baš dok sam se sređivala za emisiju sam u frizerskom salonu srela Severinu i komentirale smo zapravo da smo u jednakom smo sosu. Ona je pitala što ima u ljubavnom životu, rekla sam - Jooj Seve jako je loše, ona na to kaže - Sad mi je lakše, pitala sam se da li je u meni problem? Ja kažem nije, u muškarcima je problem. Postoje li uopće frajeri koji ti se usude prići? - upitao je Elvis Mehičić atraktivnu Nives. - Jooj, jooj, jooj, jako slabo i loše.

Otkrila je i što misli ima li to veze s njezinim izgledom.

- Kada je ljubavni život u pitanju vjerojatno mi odmaže, ali u poslovnim segmentima pomaže – smatra Nives.

Doznali smo i kakav je muškarac može osvojiti...

- Crna kosa, to jest smeđa kosa i smeđe oči, visok metar i devedeset koji cm, sportsko tijelo, mora me moći pošteno grliti.

Kada su političari u pitanju, ne bi imala ništa protiv dueta s...

- Prvi izbor bi mi bio Davor Bernardić zato što bi mi je on najzgodniji, visok je, crn...mogao bi me obgrliti...

A što se tiče seksa – Nives je slušatelje Happy FM-a šokirala odgovorom.

- Seks? Zaboravila sam kako to izgleda s obzirom da je bilo pradavno...

Otkrila je i da je s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem u dobrim odnosima.

- Meni bivši suprug ne plaća alimentaciju, jer ne radi. Ja radim i meni je normalno s obzirom na to da sam u mogućnosti i da smo provodili prekrasne trenutke zajedno i da imamo dvoje djece da ja to odradim sama. Nažalost, radi svojih svjetonazora sam bila doslovce napadnuta jednom prilikom, jer kao to nije tvoj novac nego novac tvoje djece...da ali ja njima nadomjestim sve što im je potrebno, njima ništa ne fali... Ja razmišljam na način da ću, ako mogu, pružiti svojoj djeci sve potrebno, bez pomoći muškarca...

