Violeta iz 'Boljeg života' (61) otkrila tajnu svoje nevjerojatne linije: 'Radim to 15 godina'

Televizijska publika glumicu Lidiju Vukičević (61) najbolje pamti po ulozi Violete u mnogima omiljenoj seriji "Bolji život". Mnogi obožavatelji serije prate je i na društvenim mrežama gdje ova zanosna glumica često objavljuje fotografije u zavodljivom izdanju na kojima se ističe njezina fit linija. Upravo o tome kako postiže svoju liniju pričala je za medije.

- Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana - rekla je Lidija.

- Uvijek osluškujem svoje tijelo, pa sam u posljednje vrijeme promijenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost.

Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu obući sve što poželim i to mi stvara zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala ''Bolji život'' - izjavila je glumica.

Otkrila je i da svoju kožu održava kremama za lice i tijelo, te da bez njih nikad ne ide na spavanje, a dodala je i da u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke.

Ranije je rekla i da se na opterećuje negativnim komentarima na društvenim mrežama na račun njezinog izgleda.

- Ljudi me imaju priliku vidjeti na raznim mjestima, igram predstave, putujem, krećem se po gradu i kada me uživo sretnu, jasno im je da ne volim photoshop i slične stvari. Mnogi kažu da čak ljepše izgledam u prirodi - zaključila je glumica.

