Mislav otvorio dušu pred kamerama: Sve je počelo kad je mama umrla, otac se nije brinuo o meni

Mislav Šepić na prvom vaganju u "Životu na vagi" imao je 171 kilogram i njegovi problemi s težinom počeli su nakon što mu je preminula majka kad mu je bilo samo 14 godina. Razgovarajući s trenerom Edinom Mehmedovićem u emisiji na RTL-u je ispričao svoju životnu priču.

- Mama mi je preminula kada sam imao 14 godina, otac me priznao, ali nikada nije brinuo o meni. Odgojila me polusestra, s 28 godina je preuzela brigu na mene. Ona mi je bila kao majka, sve mi je u životu uz suprugu, obožavam je. Ona je meni davala sve, a i ovako smo imali malo - ispričao je Mislav. Otvoreno je pred kamerama govorio o tome kako se nosio s gubitkom majke i kako mu je to bio veliki šok i kilogrami su se krenuli nagomilavati.

- Kada mi je mama umrla, bila sam u velikom šoku. Nisam razgovarao s nikim, samo sam odgovarao na pitanja - ispričao je treneru Edi koji mu se zahvalio što je to podijelio s njim. Mislav je arhivar i dolazi iz Velike Gorice, a na putu do zdravijeg života i skidanja viška kilograma najveća mu je podrška supruga.

- Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih promijenio svoje navike, smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete - rekao je za RTL Mislav prije početka showa. Zdravlje je bila prekretnica zbog koje se odlučio prijaviti u show, a viška kilograma jednom se uspio riješiti i skinuo je tada dosta kilograma.

- Da, jednom prilikom sam izgubio 110 kilograma, tj. izgubio sam oko 100 kilograma. Trebao sam ići na operaciju koja se zove gastric sleeve . Uopće da dođem na stol, moram sam smršaviti određen broj kilograma pa sam bio na dijeti. To je dijabetička dijeta čime sam smršavio oko 60 kila. Nakon toga sam išao na operaciju pa sam poslije izgubio još 50-ak kila. - ispričao je. Kilogrami su se vratili kada je upoznao svoju suprugu i tada je prestao trenirati i počeo je više jesti i kilogrami su se vratili.

