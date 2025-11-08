VIDEO Severina pred punom Arenom podržala majku kojoj je sin preminuo u padu nadstrešnice u Srbiji

Prvi od dva rasprodana koncerta Severine u Areni Zagreb u petak navečer potvrdio je ono što njezina karijera već dugo pokazuje -pjevačica je prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen. Ipak, jedan trenutak posebno je odjeknuo dvoranom. Prije izvedbe pjesme "Tako ti je, sine moj", pjevačica se obratila publici snažnom porukom, skrećući pozornost na borbu jedne majke.

- U prvom mjesecu 2024. sam napisala sljedeću pjesmu, kad mi je Vrhovni sud onom famoznom proceduralnom greškom još jednom htio uzeti sina. Ne znate koji je to osjećaj kad ne možete svaki dan zagrliti svoje dijete, ali još je puno gori osjećaj i puno goru borbu prolaze oni roditelji koji više nemaju svoje djece. Oni ih neće više nikada zagrliti. Četiristo kilometara istočno od ove Arene nalazi se jedna majka koja štrajka već 5 dana glađu. Ona se zove Dijana Hrka i njen sin Stefan je poginuo ispod željezničke nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana!", poručila je Severina, a prepuna Arena odgovorila je gromoglasnim pljeskom i ovacijama, pokazujući suosjećanje i podršku. Ovaj trenutak možete pogledati na poveznici ispod

Dijana Hrka, majka za koju se zauzela Severina, svoj je štrajk glađu započela ispred Skupštine Srbije u Beogradu, tražeći da se nakon godinu dana od tragedije napokon utvrdi odgovornost i kazne krivci za pad nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Njezina borba postala je simbolom otpora građana koji traže funkcioniranje pravne države i ispunjenje obećanja, a podrška koju joj je uputila jedna od najvećih regionalnih zvijezda dala joj je novu vidljivost. Inače, Hrka je o svojoj borbi govorila i za Večernji list.

Podsjetimo, Severina je sinoć započela svoj dvodnevni rasprodani zagrebački nastup u Areni, a publika je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu, spremna za uživanje u večeri ispunjenoj najvećim glazbenim uspjesima i emotivnim trenucima. Skoro tri sata proveli su proživljavajući pjesme koje su obilježile Severininu karijeru, izvedenih s pratećim orkestrom u sastavu gotovo trideset vrhunskih glazbenika, koji su dodatno naglasili svaki emotivni i dinamički trenutak nastupa. Arena je bila istinski epicentar glazbenog spektakla i intimnog doživljaja istovremeno.

Severinina 60-člana ekipa, koja se nakon rasprodanog splitskog koncerta na Gripama preselila u Zagreb, zajedno s njom oblikovala je nastup koji je kombinirao vokalnu izvrsnost, scenski izraz i emotivni izričaj. Više od trideset hitova izvedeno je s preciznošću i energijom, od dinamičnih plesnih brojeva do intimnih balada, pri čemu je Severina uspjela publiku voditi kroz različite emocionalne faze. Videopozadine s rijetkim, privatnim snimkama dale su dodatnu dubinu nastupu, pokazujući osjećaj za svaki detalj.

Koncerti pod nazivom 'Ja samo pjevam', intimniji su, emotivniji, ali i dalje glazbeno raskošni. Kako je i sama najavljivala, ovi koncerti donose pomalo drugačiji pristup: ogoljen, emotivan, posvećen glasu i interpretaciji. Ova promjena potvrđuje Severininu sposobnost da svaki nastup oblikuje prema vlastitoj viziji, zadržavajući vezu s publikom, koja očekuje više od same izvedbe - očekuje iskustvo koje kombinira profesionalnu perfekciju, osobnu intimnost i umjetničku karizmu, sve ono što im Severina (od)uvijek pruža.