FOTO Noć za pamćenje u Veloj Luci: Pogledajte prekrasnu atmosferu koncerta u čast Oliveru
Vela Luka je večeras utihnula pred plutajućom pozornicom postavljenom ispred rive, gdje se pod zvjezdanim nebom i uz šum mora održao koncert "Trag u beskraju" – vrhunac festivala posvećenog uspomeni na Olivera Dragojevića.
Tisuće ljudi, mještana i gostiju pristiglih iz cijele Hrvatske, ispunilo je rivu i okolne prostore, stvarajući atmosferu koja je nadilazila obični koncert. Bilo je to zajedničko prisjećanje na čovjeka čije pjesme i danas, godinama nakon njegova odlaska, ostaju dio kolektivne duše ovoga kraja.
Na pozornici su se izmjenjivali izvođači čija imena jamče kvalitetu i emociju: Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković te Klapa Ošjak.
Nakon televizijskog prijenosa, program se nastavio uz Ante Gelo Band. No, festival time ne staje, naprotiv, tek ulazi u svoj drugi dio. Sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, pozornica se seli na pijacu ispred crkve sv. Josipa, gdje publiku očekuju još dva posebna glazbena događaja.
U četvrtak, 30. srpnja u 21:30 sati, na red dolazi koncert emotivnog naziva "Prijatelji s baluna", okupljajući Oliverove prijatelje i dugogodišnje suradnike – Dražena Zečića, Alena Nižetića, Giuliana, Harija Rončevića i Peru Panjkovića.
Jedna od najcjenjenijih hrvatskih vokalistica, uz pratnju vrhunskih glazbenika, izvest će najveće Oliverove hitove u intimnijem, akustičnom ruhu – najavljujući večer u kojoj će emocija zasigurno nadjačati svaku pozornicu.
Vela Luka ovih dana ponovno dokazuje da Oliverova glazba ne blijedi s vremenom – naprotiv, svake godine okuplja sve više ljudi kojima njegove pjesme znače dom, more i sjećanje na jedan neponovljiv glas.