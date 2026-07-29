FOTO Noć za pamćenje u Veloj Luci: Pogledajte prekrasnu atmosferu koncerta u čast Oliveru

Vela Luka je večeras utihnula pred plutajućom pozornicom postavljenom ispred rive, gdje se pod zvjezdanim nebom i uz šum mora održao koncert "Trag u beskraju" – vrhunac festivala posvećenog uspomeni na Olivera Dragojevića. 
Vela Luka je večeras utihnula pred plutajućom pozornicom postavljenom ispred rive, gdje se pod zvjezdanim nebom i uz šum mora održao koncert "Trag u beskraju" – vrhunac festivala posvećenog uspomeni na Olivera Dragojevića. 
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Tisuće ljudi, mještana i gostiju pristiglih iz cijele Hrvatske, ispunilo je rivu i okolne prostore, stvarajući atmosferu koja je nadilazila obični koncert. Bilo je to zajedničko prisjećanje na čovjeka čije pjesme i danas, godinama nakon njegova odlaska, ostaju dio kolektivne duše ovoga kraja.
Tisuće ljudi, mještana i gostiju pristiglih iz cijele Hrvatske, ispunilo je rivu i okolne prostore, stvarajući atmosferu koja je nadilazila obični koncert. Bilo je to zajedničko prisjećanje na čovjeka čije pjesme i danas, godinama nakon njegova odlaska, ostaju dio kolektivne duše ovoga kraja.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na pozornici su se izmjenjivali izvođači čija imena jamče kvalitetu i emociju: Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković te Klapa Ošjak. 
Na pozornici su se izmjenjivali izvođači čija imena jamče kvalitetu i emociju: Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković te Klapa Ošjak. 
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Svaki od njih na svoj način odao je počast Oliverovom glazbenom nasljeđu, a večer je, kao i tradicionalno, u izravnom prijenosu pratio HRT, donoseći atmosferu Vele Luke gledateljima diljem zemlje.
Svaki od njih na svoj način odao je počast Oliverovom glazbenom nasljeđu, a večer je, kao i tradicionalno, u izravnom prijenosu pratio HRT, donoseći atmosferu Vele Luke gledateljima diljem zemlje.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nakon televizijskog prijenosa, program se nastavio uz Ante Gelo Band. No, festival time ne staje, naprotiv, tek ulazi u svoj drugi dio. Sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, pozornica se seli na pijacu ispred crkve sv. Josipa, gdje publiku očekuju još dva posebna glazbena događaja.
Nakon televizijskog prijenosa, program se nastavio uz Ante Gelo Band. No, festival time ne staje, naprotiv, tek ulazi u svoj drugi dio. Sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, pozornica se seli na pijacu ispred crkve sv. Josipa, gdje publiku očekuju još dva posebna glazbena događaja.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U četvrtak, 30. srpnja u 21:30 sati, na red dolazi koncert emotivnog naziva "Prijatelji s baluna", okupljajući Oliverove prijatelje i dugogodišnje suradnike – Dražena Zečića, Alena Nižetića, Giuliana, Harija Rončevića i Peru Panjkovića.
U četvrtak, 30. srpnja u 21:30 sati, na red dolazi koncert emotivnog naziva "Prijatelji s baluna", okupljajući Oliverove prijatelje i dugogodišnje suradnike – Dražena Zečića, Alena Nižetića, Giuliana, Harija Rončevića i Peru Panjkovića.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Publiku očekuje glazbena noć ispunjena omiljenim hitovima, u društvu izvođača koji su Olivera poznavali i osobno, ne samo kroz njegovu glazbu.
Publiku očekuje glazbena noć ispunjena omiljenim hitovima, u društvu izvođača koji su Olivera poznavali i osobno, ne samo kroz njegovu glazbu.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Program se zatvara u petak, 31. srpnja u 21:30 sati, koncertom "Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra".
Program se zatvara u petak, 31. srpnja u 21:30 sati, koncertom "Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra".
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Jedna od najcjenjenijih hrvatskih vokalistica, uz pratnju vrhunskih glazbenika, izvest će najveće Oliverove hitove u intimnijem, akustičnom ruhu – najavljujući večer u kojoj će emocija zasigurno nadjačati svaku pozornicu.
Jedna od najcjenjenijih hrvatskih vokalistica, uz pratnju vrhunskih glazbenika, izvest će najveće Oliverove hitove u intimnijem, akustičnom ruhu – najavljujući večer u kojoj će emocija zasigurno nadjačati svaku pozornicu.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Vela Luka ovih dana ponovno dokazuje da Oliverova glazba ne blijedi s vremenom – naprotiv, svake godine okuplja sve više ljudi kojima njegove pjesme znače dom, more i sjećanje na jedan neponovljiv glas.
Vela Luka ovih dana ponovno dokazuje da Oliverova glazba ne blijedi s vremenom – naprotiv, svake godine okuplja sve više ljudi kojima njegove pjesme znače dom, more i sjećanje na jedan neponovljiv glas.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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