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U PODCASTU

Lidija Bačić prisjetila se traumatičnog iskustva koje je narušilo njezin izgled: 'Napravila sam još goru stvar

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
29.07.2026.
u 20:45
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Splitska pjevačica u najnovijem razgovoru prisjetila se vrlo neugodnog iskustva iz frizerskog salona. Zbog kobnog tretmana proživjela je dramu koja je privremeno narušila njezin izgled

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po svojoj dugoj i bujnoj kosi, u podcastu "Nema labavo by IN magazin" otkrila je kako je jednom prilikom doživjela katastrofu zbog koje je ostala s uništenom kosom. Sve se dogodilo zbog tretmana u frizerskom salonu, gdje je, kako kaže, povjerenje dala neiskusnom osoblju.

"Imala sam jedno razdoblje kad mi je kosa doslovno izgorjela. Bože dragi! Bila sam plava i toliko sam se opustila da su se, nažalost, u frizerskom salonu pojavili neki neiskusni ljudi koji su mi spržili kosu", ispričala je Bačić, opisujući taj traumatičan događaj koji je na nju ostavio dubok trag.

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Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
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Suočena s teškim oštećenjem, Lidija je pokušala spasiti situaciju, no njezin je pokušaj samo dodatno pogoršao stanje. U nadi da će prekriti spaljene pramenove, odlučila je obojiti kosu u tamniju nijansu, ne sluteći da će taj potez biti još veća pogreška. "Razmišljala sam: 'Što ću sad?' Mislila sam da ću samo prijeći u tamniju boju, ali sam napravila još goru stvar jer je to opet potpuno novi proces", priznala je. Zbog toga je dulje vrijeme vodila bitku s oštećenom kosom, što joj je kao javnoj osobi, čiji je izgled često u fokusu, predstavljalo velik stres.

Nakon teškog razdoblja, njezina se kosa napokon oporavila. Lidija je s olakšanjem zaključila kako je najgore iza nje te da je njezina kosa ponovno zdrava i da raste. "Uglavnom, imala sam jedno razdoblje s groznom kosom. Sada sam se malo oporavila. Evo, vidiš, kosa je već malo narasla", zadovoljno je komentirala pjevačica.

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Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
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Unatoč lošem iskustvu, danas ponosno nosi dugu kosu, a otkrila je i koja joj je frizura najdraža. Iako bi joj kosa djelovala duže kada bi bila ravna, Lidija se drži svog stila. "Meni su ipak najdraži lagani valovi i zato gotovo uvijek nosim takvu frizuru. Mislim da to najljepše stoji gotovo svakoj ženi", poručila je.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Lidija Bačić showbiz

Komentara 2

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DA
dallas1974
20:54 29.07.2026.

Ona nije pjevačica. Ona je foto-model.

DI
dino60
21:16 29.07.2026.

Idem po žuti, sve su one .....!

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