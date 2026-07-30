Gdje je danas Kerumova sestra Nevenka? Imala je neprimjerene hit izjave koje se i danas prepričavaju

Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je u četvrtak rano ujutro u Veloj Luci. USKOK je priopćio da PNUSKOK, prema njegovu nalogu, provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Uz Keruma su uhićeni njegov nećak Igor Sapunar i Andrija Polić, nekadašnji viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima. Prema medijskim informacijama, slučaj je povezan s legalizacijom ugostiteljskog kompleksa Konoba Pršut u Kerumovu vlasništvu, dok će USKOK više pojedinosti objaviti nakon ispitivanja osumnjičenika.

Kerum je tijekom godina privlačio pozornost javnosti poduzetničkim i političkim potezima, ali i burnim privatnim životom. Posebno se pamti listopad 2009., kada je tijekom gostovanja na TV Dalmaciji javno objavio da napušta tadašnju suprugu Ankicu te priznao da je već pet godina u vezi s Fani Horvat, koja je u tom trenutku bila trudna. Kerum i Fani poslije su se vjenčali, a zajedno imaju troje djece. Uz Keruma se u javnosti godinama pojavljivala i njegova starija sestra Nevenka Bečić. Brat i sestra bili su jedan od najprepoznatljivijih političkih tandema u Hrvatskoj, osobito u razdoblju od 2009. do 2013., kada je Kerum bio splitski gradonačelnik, a Bečić predsjednica Gradskog vijeća. Oboje su 2011. ušli i u Hrvatski sabor, u kojem je Nevenka Bečić bila zastupnica HGS-a. Nakon duljeg izbivanja iz prvog plana splitske politike, 2025. ponovno je preuzela vijećnički mandat u Gradskom vijeću Splita, i to umjesto svojega brata.

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Njihovi javni nastupi često su završavali u televizijskim prilozima i duhovitim internetskim objavama, a pojedine izjave prepričavaju se i više od desetljeća poslije. Događaj koji je posebno obilježio razdoblje njihove vlasti u Splitu bio je veliki snijeg u veljači 2012. godine. Desetak centimetara snijega i led gotovo su paralizirali grad. Nisu prometovali autobusi ni brodovi, splitska zračna luka bila je zatvorena, a samo je 7. veljače na kirurški odjel splitske bolnice primljeno 80 ljudi, među kojima su mnogi bili ozlijeđeni nakon padova na zaleđenim ulicama. Dok su građani negodovali zbog nepripremljenosti gradskih službi, Željko Kerum i Nevenka Bečić davali su izjave koje su ubrzo postale jednim od najpoznatijih primjera kriznog komuniciranja u hrvatskoj politici. Posebno se pamti Nevenkin odgovor na pitanje o tome zašto gradske ulice nisu bile očišćene i sigurne za prolazak. "Zašto je trebalo ići na Rivu? Što treba ići na Rivu?... Pa zašto treba ići Marmontovom? Ima i druga ulica", izjavila je tada Nevenka.

Odgovornost je pritom prebacila i na građane koji su, prema njezinu mišljenju, bez prijeke potrebe izlazili iz svojih domova. "Svi građani koji su izlazili van, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ako nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavljati s njima korektne odnose. A ako nemaju nećake i nećakinje, imaju susjede pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose", poručila je Kerumova sestra. Ni Željko Kerum nije ostao bez zapaženih komentara. Govoreći o snijegu, ledu i prometnom kaosu u gradu, pokušao je umanjiti ozbiljnost situacije. "Nije ovo, boga ti, Etna vulkan, pa da je lava i da ljudi bježe iz grada", rekao je. Građanima kojima putovi nisu bili prohodni poručio je da ostanu kod kuće, a splitske prilike usporedio je s područjima na kojima su niske temperature i obilne snježne oborine uobičajene. "Kako žive ljudi u Bosni, Srbiji, Slavoniji i Sibiru na minus 20, gdje padnu tri metra snijega", dodao je Kerum.

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Osim po političkim istupima, Nevenka Bečić dugo je bila prepoznatljiva i po kratkoj, bujnoj frizuri koja je postala njezin zaštitni znak. Kada se 2023. nakon duljeg izbivanja iz središta javnosti pojavila s dužom kosom, njezina promjena izgleda privukla je veliku pozornost domaćih medija. Ime Kerumove sestre godinama se spominjalo i u sudskom postupku povezanom s jahtom "Joke". Porezna uprava podnijela je 2010. kaznenu prijavu protiv Nevenke Bečić, tada odgovorne osobe u tvrtki Kerum d.o.o., te protiv same tvrtke. Optužnica je podignuta u ožujku 2018., nakon dorade ponovno je dostavljena sudu u lipnju 2019., a potvrđena je u ožujku 2021. godine – ne 2022., kako se ranije navodilo. Tužiteljstvo je tvrdilo da je od travnja 2004. do kraja 2006. u poslovnim knjigama i poreznim prijavama tvrtke neistinito prikazivana svrha kupnje i korištenja plovila registriranog na Kerum d.o.o. Prema optužnici, jahta vrijedna milijune tadašnjih kuna nije bila nabavljena za gospodarske potrebe, zbog čega je državni proračun navodno oštećen za približno 4,7 milijuna kuna. Dugogodišnji postupak završen je 16. srpnja 2026. oslobađajućom presudom Općinskog suda u Splitu. Nevenka Bečić i tvrtka Kerum d.o.o. u stečaju oslobođeni su optužbe jer tužiteljstvo nije dokazalo da plovilo nije bilo nabavljeno i korišteno u poslovne svrhe niti da je njegovom nabavom i poreznim tretmanom oštećen državni proračun. Sud je prihvatio nalaze financijsko-knjigovodstvenih vještaka, koji na temelju raspoložive dokumentacije nisu mogli zaključiti da "Joke" nije služio poslovanju tvrtke.

**Uz korištenje AI-ja