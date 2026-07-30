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NIJE JOJ LAKO

Marijana Mikulić rastužila pratitelje objavom: 'Plačem, raspadam se, želim odustati od svega'

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 08:00
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Svaki dan iznova odluka da ne odustajem. Onaj tko kaže da se nikad ne raspada - ili ima debelu pomoć i podršku, ili laže', odgovorila je glumica na pitanje kako izgleda dan s njenim sinom Jakovom kojem je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma

Glumica Marijana Mikulić na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja i ponovno otkrila kakao izgleda njen dan sa sinom Jakovom, kojem je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma. "Kako izdržite svaki dan s autizmom? Ja se raspadnem 10 puta dnevno...", pitali su je. -Tako što plačem, raspadam se, želim odustati od svega, pa se skupljam lopatom s dna kaljuže, obrišem šmrklje i ispočetka. Svaki dan iznova odluka da ne odustajem. Onaj tko kaže da se nikad ne raspada - ili ima debelu pomoć i podršku, ili laže', odgovorila je i rastužila pratitelje. Glumica smatra da je najvažnije ne uspoređivati ga s drugom djecom.

Foto: Instagram

- Jaki stiže ići na hrpu terapija i raditi puno doma. Rezultat je napredak, za koji uvijek naglašavam da je tu 'Best of’, za motivaciju drugima, ali i nama samima. Jako je puno toga u čemu kasni za vršnjacima, po nekakvim tabelama, procjenama... ali mi stalno tražimo jake strane i puno radimo na njima, a ono slabo pomalo nek se razvija uz to. Najvažnije je dijete ne porediti s drugima, nego samo s njim samim: gdje je bio jučer, a gdje je danas. A gdje će tek biti sutra, poručila je.

Mikulić je u javnosti poznata i kao velika zagovornica podizanja svijesti o autizmu, otvoreno govoreći o izazovima s kojima se susreće kao majka trojice sinova, od kojih najmlađi, Jakov, ima poremećaj iz spektra autizma. Njezina borba za sinov napredak, koju često dijeli na društvenim mrežama, inspiracija je mnogim roditeljima u sličnim situacijama. Krajem 2025. godine najavila je i rad na dokumentarnom filmu o autizmu, s ciljem edukacije javnosti i pružanja nade drugim obiteljima. Nije trebalo dugo da ispod objave stignu stotine poruka podrške i ohrabrenja.

Pratitelji su pohvalili njezinu snagu, hrabrost i iskrenost, poručivši joj da se ne obazire na zlonamjerne komentare. "Marijana, kapa Vam do poda za svu ljubav, strpljenje, snagu i volju koju dajete za svoju obitelj", napisala je jedna pratiteljica. Druga je dodala: "Vi ste osoba vrijedna divljenja u svim aspektima. Nažalost, neke pokreće samo zavist i ljubomora na komentar."

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Ključne riječi
showbiz autizam Marijana Mikulić

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