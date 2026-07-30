Bio je sam i napušten na betonu: Naša bivša glumica pokazala kako je spasila odbačenog mačića

Glumica i digitalna kreatorica Tena Sakar Vukić podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu dramatičnu priču s ljetovanja na otoku Olibu. Objavila je video sićušnog mačića, starog, kako procjenjuje, tek dva i pol tjedna, kojeg je pronašla samog i napuštenog "na betonu". U dirljivim kadrovima vidimo malenu tigrastu životinju smještenu u crnu kutiju od cipela obloženu tkaninom, dok je Tena nježno drži u rukama.

"Držite fige da odgojeno žensko mače staro cca. 2,5 tj. ostavljeno na betonu preživi do Zadra gdje će dobiti pravo zamjensko mačje mlijeko", stoji u tekstu preko videa, otkrivajući Tenin plan da mače preveze na kopno kako bi mu osigurala prijeko potrebnu skrb. Uz objavu je kratko napisala: "Držite fige", dodajući simbole nade, mora, mačke i snage.

Objava je brzo izazvala brojne reakcije Teninih pratitelja, koji su joj uputili riječi podrške i divljenja zbog plemenite geste. "Spasio sam ih ne znam koliko u životu... Trenutno ih u stanu imam tri... Bravo! Bit će ona dobro", napisao je jedan korisnik. "Mišić mali", "Ajme, molim Boga i držim fige", nizali su se komentari puni suosjećanja.

Osim ohrabrenja, u komentarima su se zaredali i praktični savjeti za brigu o tako malenom biću. Mnogi su naglasili važnost pravilne prehrane, upozoravajući da obično kravlje mlijeko može biti opasno. "Najbolje zamjensko mlijeko. Sretno", "Možeš joj dati i obično bezlaktozno mlijeko! Tako je nama savjetovala veterinarka", samo su neki od savjeta koji su pristigli. Jedna je pratiteljica oprezno upitala je li Tena provjerila traži li itko mače, podsjetivši na situacije kada se mačke mogu izgubiti, a ne nužno biti napuštene.

Spašavanje tek rođenih mačića iznimno je zahtjevan zadatak. Stručnjaci i volonteri udruga za zaštitu životinja upozoravaju da su mačići mlađi od mjesec dana u iznimno osjetljivoj fazi. Potpuno su ovisni o majci, ne mogu samostalno regulirati tjelesnu temperaturu i potrebna im je specijalizirana mliječna formula svaka dva do tri sata, danju i noću.

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Kravlje mlijeko, koje im ljudi često daju u najboljoj namjeri, ne sadrži potrebne nutrijente i može uzrokovati teške probavne smetnje, dehidraciju pa čak i smrt. Upravo je zato Tenina odluka da mače što prije odvede u Zadar po "pravo zamjensko mačje mlijeko" ključna za njegov opstanak. Osim prehrane, za pravilnu brigu o tek rođenim mačićima potrebni su i održavanje topline te poticanje probave, što inače radi mačka majka.

Tena Sakar Vukić, koja je javnosti poznata ne samo kao glumica i poduzetnica, već i po svom aktivizmu i otvorenom progovaranju o važnim društvenim temama poput mentalnog zdravlja i borbe protiv nasilja, još je jednom iskoristila svoju platformu kako bi podigla svijest, ovoga puta o sudbini napuštenih životinja.