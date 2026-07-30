Njegov novi album osvaja top ljestvice, a sada stiže pred publiku na Krku: Jakov Jozinović najavljuje spektakl

Ljetna koncertna sezona na Krku nastavlja se nastupom jednog od najzanimljivijih novih imena regionalne glazbene scene. Jakov Jozinović, izvođač čija popularnost posljednjih mjeseci nezaustavljivo raste, nastupit će 5. kolovoza u Diamond Clubu powered by Mint, gdje se ovog ljeta održavaju najiščekivaniji koncerti u regiji. U relativno kratkom vremenu Jakov Jozinović izgradio je publiku koja ga prati diljem Hrvatske i regije. Njegovi koncerti diljem regije okupljaju publiku svih generacija, a spoj autentičnog nastupa, neposredne komunikacije s publikom i moderne glazbene produkcije svrstao ga je među izvođače o kojima se posljednjih mjeseci sve više govori. Dodatni zamah njegovoj karijeri dao je album prvijenac ‘Ja za čuda letim’ koji se sa svojih deset pjesama nametnuo kao jedno od najzapaženijih regionalnih glazbenih izdanja. Pjesme s albuma nalaze se na vrhovima top ljestvica, među najslušanijima su na streaming servisima te su postale nezaobilazan dio regionalnih radio postaja.

Koncert na Krku dolazi u trenutku kada njegova karijera bilježi snažan uzlet. Iz nastupa u nastup potvrđuje da pripada novoj generaciji izvođača koji uspješno spajaju glazbu, energičan scenski nastup i neposredan odnos s publikom. Upravo zato njegov dolazak u Diamond Club mnogi vide kao jedan od glazbenih događaja koji će obilježiti drugu polovicu ovogodišnje ljetne sezone. Publiku očekuje večer ispunjena aktualnim hitovima kao što su ‘Ja volim’, ‘Na mjestu mom’, ‘4 laste’, i ‘Meri’. Spoj moderne produkcije, atraktivnog scenskog nastupa i bliskog odnosa s publikom razlog je zbog kojeg se njegovi koncerti redovito nalaze među najkomentiranijim glazbenim događajima na društvenim mrežama, a interes za svaki novi nastup iz tjedna u tjedan raste. Diamond Club powered by Mint ovog je ljeta ugostio niz velikih regionalnih glazbenih zvijezda i potvrdio status najvažnijeg koncertnog odredišta na hrvatskoj obali. Nastup Jakova Jozinovića prirodan je nastavak programa koji tijekom cijele sezone okuplja publiku iz cijele regije te potvrđuje kako je Krk i ove godine nezaobilazna adresa za ljubitelje velikih ljetnih koncerata.

S obzirom na interes koji prati njegove nastupe tijekom cijele sezone, očekuje se da će i koncert 5. kolovoza privući velik broj posjetitelja, zbog čega organizatori preporučuju da se ulaznice osiguraju na vrijeme. Ljeto u Diamond Clubu powered by Mint nastavlja se i nakon nastupa Jakova Jozinovića. Publiku tijekom sezone očekuju koncerti Jelene Rozge, Senidah, Željka Joksimovića, Connecta i Milija, Sergeja Ćetkovića, Jale Brata & Bube Corellija te brojnih drugih regionalnih glazbenih zvijezda.