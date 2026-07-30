Plesač iz 'Plesa sa zvijezdama' i njegova supruga postali su roditelji: Ovo zanimljivo ime dali su kćeri

Dobro došla ljubavi, dobro došla Marlena!, napisao je na Instagramu plesač Marko Mrkić, kojeg smo upoznali kao mentora u showu "Ples sa zvijezdama" i objavio je fotografiju svoje kćeri koju je dobio u braku sa suprugom Anteom. Svojoj novorođenoj kćeri, kojoj su on i supruga dali ne tako učestalo ime, posvetio je dirljivu objavu na Instagramu, a uz emotivne riječi, jedan detalj na fotografiji posebno je privukao pažnju i raznježio mnoge. Naime, Marko je objavio fotografiju malenih stopala svoje kćeri u žutim čarapicama, no one nisu bile obične. Na jednoj je pisalo "LIJEVA", a na drugoj "DESNA", što je jasna i simpatična posveta njegovoj najvećoj strasti i profesiji - plesu. Mrkić je, naime, vlasnik plesne škole u Zagrebu koja se zove "Lijeva & Desna".

"U obitelj gdje tata voli najhrabriju mamu na svijetu, mama voli tatu i tu ti se svi volimo. Sad i bez smetnje čuješ one prigušene poljupce koje si u trbuhu mogla načuti non stop. Ovdje se dobro i puno pleše, to si vjerujem skužila u ovih 9 mjeseci, loše se pjeva ali ovdje ne radimo samo stvari u kojima smo dobri već i koje nas vesele. Veseliš nas ti za početak, i to jako. Iako nismo još u šemi ovih prvih par dana da svima bude ugodno, znaj da su ti roditelji uporni, i izrazito radišni da nam to na kraju ne uspije. Puno ljudi je jako sretno što si s nama, i puno divnih ljudi je pomoglo tvojim roditeljima zadnjih dana da nam dođeš u naš novi dom koji je 2 tjedna udaljen od toga da bude tip top! Neki su pitali iz fore, što kad budeš imala problema sa slovom R, mi im kažemo da ćeš uvijek biti naša Malena. Dobro došla ljubavi, dobro došla Malena!", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama.

Marko i Antea, koji su u vezi osam godina, vjenčali su se u kolovozu 2025., a vijest da očekuju prinovu podijelili su u ožujku ove godine. Objava rođenja njihove kćeri izazvala je lavinu čestitki i lijepih želja. U komentarima su se javili brojni prijatelji i kolege. "Kul mala, kul čarape!", poručeno je s profila njegove plesne škole, dok je trener Edin Mehmedović napisao: "Welcome to the jungle Marlena". Brojni pratitelji pridružili su se čestitkama, iskazujući oduševljenje dirljivom objavom i kreativnim detaljem s čarapicama.