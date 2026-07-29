Naš influencer jeo u Michelinovu hit restoranu, nećete vjerovati koliko koštaju jela

Hrvatski putopisac i travel influencer Nikola Brzak, kojeg na Instagramu pod profilom "Brzi putopis" prati gotovo 32 tisuće ljudi, ovih dana istražuje Južnu Koreju. Tijekom boravka u Seulu odlučio je provjeriti i jedno od mjesta koje se redovito pojavljuje na gastronomskim listama za posjet glavnom gradu – poznati restoran Myeongdong Kyoja. Smješten u užurbanom trgovačkom području Myeongdong, restoran je već desetljećima jedna od poznatijih adresa za tradicionalna korejska jela s rezancima i okruglicama. Otvoren je još 1966. godine, u obiteljskom je vlasništvu, a reputaciju je izgradio na vrlo jednostavnom konceptu – kratkom jelovniku, velikim porcijama i brzoj usluzi. Myeongdong Kyoja nalazi se i u Michelinovu vodiču za Seul, ali, suprotno čestoj zabludi, nema Michelinovu zvjezdicu. Nosi oznaku Bib Gourmand, kojom Michelin izdvaja restorane koji nude kvalitetnu hranu uz dobar omjer cijene i kvalitete.

Posebnost restorana svakako je iznimno kratak jelovnik. Michelin navodi da se ondje poslužuju samo četiri jela, a najpoznatiji je kalguksu, odnosno juha s rezancima rezanima nožem. Veliku popularnost imaju i mandu, tradicionalne korejske okruglice punjene mesom i povrćem, zatim ljuti hladni rezanci bibim guksu te sezonski kongguksu, rezanci u hladnoj juhi od soje. Upravo je kalguksu jedan od glavnih razloga zbog kojih se pred restoranom gotovo svakodnevno stvaraju redovi. Michelin posebno ističe da se hrana priprema u samom restoranu, uključujući i njihov karakteristični kimchi s izrazito velikom količinom češnjaka. Interijer je jednostavan, posluživanje izrazito brzo, a naglasak je prije svega na hrani i velikom broju gostiju koji se tijekom dana izmjenjuju za stolovima.

Lidija Bačić prisjetila se traumatičnog iskustva koje je narušilo njezin izgled: 'Napravila sam još goru stvar

Nikola i njegov suputnik Hrvoje restoran su posjetili u utorak predvečer, a na stol nisu morali dugo čekati. "Mi smo stigli u utorak oko 18 sati i čekali oko 10-15 minuta u redu, iako se ovdje često stvaraju puno duže kolone. Prije nego što vas posjednu za stol, morate odmah odabrati jelo s menija i platiti, a hrana stiže nevjerojatno brzo. Doslovno prije nego što se stignete i smjestiti. Voda je besplatna i sami si možete natočiti koliko želite iz bokala koji se nalaze u hladnjaku", napisao je Nikola uz video. Sustav je, dakle, prilagođen velikom prometu gostiju. Narudžba i plaćanje obavljaju se prije jela, a zbog iznimno kratkog jelovnika kuhinja može vrlo brzo pripremati i posluživati velik broj porcija. Takav način rada jedan je od razloga zbog kojih se i poduži redovi ispred restorana često kreću brže nego što bi posjetitelji očekivali.

Cijene su također jedan od aduta restorana. Aktualni izvori za 2026. navode da kalguksu stoji oko 12.000 wona, dok su cijene ostalih jela uglavnom u sličnom rasponu. Upravo kombinacija relativno pristupačnih cijena, velikih porcija i Michelinove preporuke godinama privlači i lokalne goste i turiste. Nikola je nakon kušanja restoranu dao ocjenu 7,5 od 10. "Za oko šest eura dobije se ukusna i zasitna porcija. Juha mi je bila fina, dumplingsi također, a iako su mi rezanci bili malo mekši nego što bih volio, rado bih se ponovno vratio", napisao je.

Dino Merlin: Rat me promijenio, to su ekstremne situacije. Ljudi su prokleti, čini se kao da je mir predah između ratova

Njegov suputnik Hrvoje bio je znatno stroži. Njega poznati seulski rezanci nisu osobito impresionirali, a smatrao je da je jeo i bolje instant-varijante za upola manju cijenu. Posebno mu je zasmetala tekstura jer su mu rezanci bili previše mekani i raskuhani. Različiti dojmovi zapravo dobro pokazuju da ni Michelinova preporuka ne znači da će neko jelo odgovarati baš svakome. Kalguksu je poznat upravo po mekšim, ručno rezanim pšeničnim rezancima, pa njihova tekstura može iznenaditi goste koji očekuju čvršće rezance kakvi se nalaze u nekim drugim azijskim jelima.

Bez obzira na podijeljene dojmove dvojice putnika, Myeongdong Kyoja već gotovo šest desetljeća uspijeva održati status jedne od najprepoznatljivijih gastronomskih institucija četvrti Myeongdong. Michelin i danas ističe njegovu domaću pripremu hrane, obilne porcije i povoljne cijene, a činjenica da restoran s jelovnikom od svega nekoliko jela iz dana u dan privlači redove gostiju govori koliko je njegovo ime postalo povezano s gastronomskom ponudom Seula.

**Uz korištenje AI-ja