Sjećate li se bradate žene koja je osvojila Eurosong 2014. godine? Danas izgleda drukčije

Deset godina nakon povijesne pobjede na Eurosongu 2014. godine, Conchita Wurst i dalje je aktivna figura na europskoj umjetničkoj sceni, neprestano se razvijajući i stvarajući novi sadržaj. Danas Conchita, čije je pravo ime Thomas Neuwirth, živi u Beču gdje nastavlja svoju glazbenu karijeru. Redovito objavljuje novu glazbu, s novim singlom "Any Day From Now On" koji je izašao lani. "Glazba je oduvijek bila moj prvi i najvažniji način izražavanja", izjavila je nedavno za austrijske medije. Osim glazbe, razvila je i vlastitu digitalnu platformu Wursttv.com, gdje dijeli ekskluzivni sadržaj i pogled iza kulisa svog stvaralačkog procesa.

U posljednjih nekoliko godina, Conchita je značajno proširila svoje djelovanje u zabavnoj industriji. Postala je stalna članica žirija u reality showu "Queen of Drags", pojavila se u Netflixovom filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", te nastupila u prestižnim prostorima poput Sydney Opera House. Aktivno sudjeluje u izboru eurovizijskih predstavnika, nedavno kao član žirija njemačkog nacionalnog izbora. "Eurovizija će uvijek biti posebno mjesto u mom srcu", rekla je tijekom svog posljednjeg nastupa na natjecanju.

Prije nekoliko dana boravila je u Luksemburgu čija ju je televizijska kuća RTL pozvala da bude voditeljica luksemburškog predizbora za Eurosong. Osim što je čitala glasove publike, Conchita je i izvela pjesmu "Waters Run Deep".

Wurst je poznata po konstantnom eksperimentiranju sa svojim izgledom. Nedavno se pojavila na Europrideu u Beču s potpuno novim imidžem - obrijanom glavom. "Promjene su nužne za umjetnički rast", objasnila je svojim obožavateljima na društvenim mrežama. "Ne želim se ograničavati jednim izgledom ili stilom." Ostaje važna figura u borbi za LGBTIQ+ prava. Redovito nastupa na Pride događanjima diljem Europe i koristi svoju platformu za promociju jednakosti i prihvaćanja. "Moja misija nije samo zabavljati, već i inspirirati druge da budu ono što jesu", istaknula je u nedavnom intervjuu. Posebno je aktivna u suradnji s različitim organizacijama koje se bore za ljudska prava, uključujući i partnerstvo s austrijskom kompanijom Waterdrop na projektima koji podržavaju LGBTIQ+ zajednicu. Svoj ljubavni status čuva za sebe, no ranije je priznala kako je zbog ucjene bivšeg dečka morala objaviti kako je pozitivna na HIV.

Umjetnica nastavlja s redovitim izdavanjem glazbe, objavljujući novu pjesmu otprilike svakih šest tjedana. Fokusirana je na razvoj svog kreativnog izraza i stvaranje multimedijalnog sadržaja za svoje obožavatelje. "Umjetnost je neprestano putovanje", kaže Conchita. "Svaki dan donosim nove ideje i vizije koje želim podijeliti sa svijetom." Iako ne stavlja romantične veze u prvi plan, otvoreno govori o svojim životnim prioritetima i umjetničkim ambicijama.

