VIDEO Slavni glumac oduševio neočekivanim potezom na crvenom tepihu, supruga ostala u čudu

Sinoć se u Los Angelesu održala 93. po redu dodjela Oscara, a u kategoriji najboljeg glavnog glumca bio je nominiran i 38-godišnji Britanac Riz Ahmed. Iako nije osvojio zlatni kipić, jednim je potezom osvojio srca obožavatelja diljem svijeta.

Naime, Riz je na crveni tepih stigao s novopečenom suprugom, 30-godišnjom spisateljicom Fatimom Farheen Mirza, a prije nego što su spremno pozirali fotografima zvijezda filma 'The Sound of Metal' odlučio je popraviti supruzi frizuru kako bi što bolje ispala na fotografijama. Mnogi su ovaj njegov potez dočekali s oduševljenjem, a snimka tog trenutka odmah je postala hit na društvenim mrežama.

Foto: A.M.P.A.S/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Ovo je najslađi trenutak s crvenog tepiha', 'ovako želim da mi izgleda suprug jednog dana', 'kakva sretnica', 'i da žele, ne mogu sakriti koliko su zaljubljeni', 'Riz je upravo očitao lekciju svim muškarcima. Bravo, tako se to radi', samo su neki od brojnih komentara ispod snimke na Instagramu.

Podsjetimo, dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti održala se u noći s nedjelje 25. travnja na ponedjeljak 26. travnja. Jedan od najvećih oskarovskih favorita, film "Nomadland" pobjednik je ovogodišnjih Oscara s čak tri zlatna kipića u trima važnim kategorijama. "Nomadland" osvojio je Oscara za najbolji film, glavna glumica Frances McDormand kući je ponijela svoj četvrti Oscar, a redateljica Chloe Zhao itekako ima razloga za slavlje, jer upisala se u povijest postavši tek druga žena koja je dobila Oscara za režiju.

U dvije kategorije - za najboljeg glavnog glumca (Anthony Hopkins) i najbolji adaptirani scenarij slavio je i film "Otac" - dva Oscara dobili su i filmovi "Judas and the Black Messiah" za najbolju originalnu pjesmu i sporednog glumca, "Ma Rainey's Black Bottom" za kostimografiju i šminku, "Mank" za scenografiju i kameru, "Sound of Metal" za zvuk i montažu te Pixarov animirani film "Soul" za najbolju glazbu i najbolji dugometražni animirani film. Titulu najboljeg stranog filma dobio je danski "Another Round" Thomasa Vinterberga.

