Oštra kazna Akademije: Will Smith dobio 10 godina zabrane pristupa Oskarima i drugim događajima

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti odlučila je u petak zabraniti Willu Smithu sudjelovanje na svim svečanostima i događajima u njezinoj organizaciji na deset godina, želeći ga tako kazniti za pljusku koju je opalio komičaru Chrisu Rocku usred svečane dodjele Oscara krajem ožujka.

"Willu Smithu neće biti dopušteno da sudjeluje ni na jednom Akademijinu događaju ili programu, osobno i virtualno", bez obzira je li riječ o Oscarima, i ova odluka ima trenutačni učinak, piše u priopćenju upravnog vijeća Akademije filmske umjetnosti i znanosti koje se sastalo u petak dopodne.

Glumac je iznenadio svijet pošto je usred svečanosti ošamario komičara Chrisa Rocka jer se neumjesno našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith

U izjavi je Smith rekao "Prihvaćam i poštujem odluku Akademije". Ispričao se Rocku, producentima Oskara, nominiranima i gledateljima.

VIDEO Nevjerojatni incident na Oscarima: Will Smith ošamario Chrisa Rocka

Akademija je prihvatila ostavku Willa Smitha koju je predao prošlog tjedna, ali mu nije oduzela Oscara za najboljeg glavnog glumca koju je primio prošli mjesec za "Kralja Richarda".

Will Smith već osjeća posljedice svojega ishitrenog ponašanja.

Netflix je upravo bio u potrazi za novim redateljem filma Fast and Loose nakon što se David Leitch, uoči dodjele Oscara povukao iz projekta. Smith je trebao glumiti šefa mafije koji gubi pamćenje, no Netflix je zasad promijenio planove.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS Chris Rock reacts after being hit by Will Smith (R) as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. Picture taken March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder BEST AVAILABLE QUALITY Photo: BRIAN SNYDER/REUTERS

I Sony je odlučio privremeno staviti na čekanje rad na filmu "Bad Boys 4", koji se pripremao uoči dodjele nagrada.

Po pisanju Hollywood Reportera i druge bi filmske kuće mogle donijeti slične odluke.

U izjavi objavljenoj 1. travnja u kojoj je objavio da istupa iz Akademije, Smith je rekao: "Za promjenu je potrebno vrijeme i ja sam spreman raditi na tomu da si nikada više ne dopustim da nasilje prevlada nad razumom."