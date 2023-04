Iskreni Ivan: ''Ispao sam budala, žao mi je što nisam izabrao Vanju'

Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da samnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan Damijanić, najmlađi farmer 15. sezone 'Ljubav je na selu'. Ovaj bagerist iz istarskog mjesta Žminj na svojoj je farmi ugostio tri djevojke - Donu, Gabrijelu i Vanju. Na kraju je na romantično putovanje poveo Dalmatinku, u koju se zaljubio na prvi pogled. Ona je ujedno i njegova zlatna djevojka. U razgovoru za RTL.hr otkrio je je li između njega i Done ikada bilo nešto više od prijateljstva, koga bi poveo sada na romantično putovanje da može te što kažu prijatelji i obitelj.

"Između mene i Done nije bilo ništa. Bilo je poljubaca u lice i to je sve", rekao je. U početku njihova upoznavanja gajio je nadu da će se između njih dogoditi ljubav, ali, kaže, kasnije je sve manje vjerovao u to. "Kada je stigla na farmu, mislio sam da ćemo biti skupa, ali kasnije mi se promijenilo mišljenje. Pet minuta je bila jednog raspoloženja, a pet minuta drugog i to mi se nije sviđalo", dodao je Ivan. Priznao je kako mu je žao što je Donu poveo na romantično putovanje.

"Posvetio sam joj i previše pažnje. I više nego dovoljno", naglasio je. Da sada može birati, kaže kako bi s njim na hrvatske otoke išla Vanja...

"Žao mi je što Vanju nisam ostavio za kraj. Mislim da bi mi bilo super s njom. Ona je mirna, ali i zabavna", rekao je.

U prošloj emisiji nakon vožnje brodom, Dona i Ivan sjeli su uz obalu na romantični piknik, ili je barem Ivan tako to protumačio.''Rekao si da si zaljubljen u mene… A zašto si onda tako šutljiv i povučen? Odreagiraj! Misliš li da ovo ima smisla? Ja ga ne vidim'', bila je brutalno iskrena.

''Nemamo nikakve šanse?'' upitao je, a kad mu je potvrdila da nemaju, oči su mu ponovno zasuzile, ''A ne mogu ja ništa na silu…''''Ostavit ću Ivanov broj, ali da ćemo biti u kontaktu, teško'', poručila je Dona, dodavši da misli kako je Ivanu jako važno što će reći njegovi sumještani, ''Mislim da je ograničen i taktičar''. Nakon vožnje u suzama, Smilja se odlučila suprotstaviti Zvonku.

'Pucam već tri dana, šutim, trpim i trudim se. Ne moramo se ljubiti, samo da više puta sjednemo i razgovaramo… Da me pitaš: Kako si, kako se osjećaš'', rekla mu je.

''Forsira vezu, treba li je forsirati nakon pet dana?'' i dalje je bio rezerviran Zvonko, ''Duša se ne grabi lopatama''.''Nemaš pojma što je ljubav'', rekla mu je, dok ju je on optužio da njoj ništa nije dovoljno. ''Barem mi mrvicu pokaži da ti je stalo. Često imam osjećaj da me ignoriraš… Moraš mi dati neke nade'', plakala je Smilja.

''Sve manje je žena za mene'', priznao je farmer pa joj direktno rekao, ''Ništa ja s tobom imati neću. Nismo uspjeli''.A nakon romantičnih putovanja i nekoliko dana razdvojenosti parovi su se opet spojili na završnom partiju u Istri.

Dona je priznala kako joj je drago što vidi Ivana, iako nisu ostali u kontaktu nakon Komiže. ''Kraj njega se osjećam nervozno, živčano, nisam to ja. Ne paše mi njegova blizina. Ne trudim se više ni prijateljski komunicirati s njim'', rekla je.Na put do odredišta zaputili su se i Martina i Siniša, a odlučili su se okladiti je li se još neki par zaljubio u showu ili samo oni.

I Dragoljub i Ljiljana spremni su za druženje te i dalje otvoreni i spremni za građenje veze. Smilja i Zvonko bili su sretni što su vidjeli jedno drugo, no priznali su da se nisu čuli od Osijeka.

