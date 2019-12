Severina se videom obratila fanovima povodom koncerta u Zagrebu

Uoči sutrašnjeg zagrebačkog koncerta u sklopu turneje "The Magic Tour", Severina se putem Instagram priča obratila fanovima koji su se nakon cijele situacije oko skrbništva nad njezinim malodobnim sinom Aleksandrom zabrinuli da pjevačica možda neće ni održati koncert.

Podsjetimo Općinski građanski sud u Zagrebu, donio je privremenu mjeru prema kojoj, Severina sina sada ima pravo viđati svaki drugi vikend te utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, a ostalo vrijeme će njezin sin biti s ocem Milanom Popovićem.

Ona je tako u nizu od tri Instagram priče s beogradskog koncerta poručila da "Show must go on" i zahvalila fanovima za podršku te dala do znanja da se vide sutra u zagrebačkoj Areni gdje Splićanka priprema spektakl za pamćenje.

Naime, na pozornici u obliku dijamanta, najsuvremenijeg i svjetskog standarda uz Severinu se izmjenjuje čak 16 plesača s 20 koreografija, svira 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra. Tako je na najspektakularniji mogući način premijerno u Split 16. studenog, prvim koncertom u sklopu turneje, predstavljeno sve ono na čemu je proteklih mjeseci, na čelu sa Severinom, radilo čak 100 ljudi, među kojima posebne zasluge nose još i talentirani slovenski redatelj Nejc Levstik, poznat po dosad brojnim uspješnim inozemnim projektima, koreograf Matic Zadravec, s kojim je Severina surađivala i na prethodnoj 'Dobrodošao u klub' turneji, dizajner kostima Peter Movrin, koji je u svojoj karijeri imao prilike raditi za velika imena poput McQueena, Miu Miu, Beyonce, Lady Gage, Björk, a ovom prilikom je snage udružio s također uspješnim dizajnerom Metodom Črešnarom.

Tu je i light manager Črt Birsa, koji je rasvjetom dao posebnu čar svemu onome što se događalo na pozornici, koju je posebno za ovu turneju osmislila scenografkinja Greta Godnić.