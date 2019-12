Severina o majci: 'Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet mjeseci'

Kako je provela prvi vikend sa sinom, otkako je Općinski građanski sud u Zagrebu donio privremenu mjeru da joj sin živi s ocem, Severina je detaljno opisala u Gloriji.

Ispričala je kako su proveli dan, koje igre su igrali i kako su pisali pismo Djedu Mrazu i družili su se sa Severininom mamom. U uvodu u tekst pjevačica se prisjetila kako ju je mama rodila carskim rezom mjesec dana prije termina.

- Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet mjeseci jer je bila u komi; bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet mjeseci. Rodila me u osmom mjesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vrijeme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala - ispričala je Severina.

Dodala je kako je njezina mama Ana uvijek znala kad ju treba i na koji način ju treba, pa je tako jako dobro znala da je kći treba tog vikenda i odmah je iz Splita došla za Zagreb. Zaključila je kako tek sada kada je i sama majka, razumije kako je njezina mama uvijek znala što joj treba.

Podsjetimo Općinski građanski sud u Zagrebu, donio je privremenu mjeru prema kojoj, Severina sina sada ima pravo viđati svaki drugi vikend te utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, a ostalo vrijeme će njezin sin biti s oce Milanom Popovićem.

