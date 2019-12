Severina opisala svoj prvi vikend sa sinom nakon što je dječak preselio k ocu

Nakon što je Općinski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu mjeru prema kojoj Aleksandar Popović, sin Severine Kojić i Milana Popovića treba živjeti s ocem, javnost ne prestaje zanimati što se događa u slučaju koji, ovako ili onako, traje već šest godina.

Severina je za Gloriju u formi dnevnika opisala kako je izgledao prvi vikend sa sinom nakon što je Aleksandar krenuo počeo živjeti s ocem. Otkrila je da se probudila u 05.37 kako bi oprala kosu jer joj sin uvijek kaže da voli zaspati uz njezinu mirisnu kosu. Kazala je kako je u ogledalu vidjela ženu koja joj je rekla “Osuši kosu, našminkaj se i obuci onu kućnu haljinu koju on voli”. Kako je napisala, maleni je trebao doći u 10 sati ujutro, a u 07:15 ju je nazvala majka koja je rekla da dolazi iz Splita.

Bila je presretna zbog toga te se prisjetila kako je ranije mislila da kad nema majke u kući, onda je to kuća bez srca.

Milan Popović je komentirao situaciju ranije:

– Ovo sve nije ovako trebalo ispasti. Institucije su donijele ovakvu odluku vodeći se isključivo dobrobiti djeteta, odnosno načinom života koji je za njega najbolji. Ja i dalje vjerujem da ćemo Severina i ja činiti sve u tom smjeru. Nemamo se nas dvoje što miriti ili ne, nismo ni prvi ni zadnji par koji je bio u vezi pa prekinuo. Naša je zadaća samo da se što više bavimo sinom i spreman sam na sve kako bismo to i ostvarili. Ništa što govorim ne govorim iz pozicije bivšeg partnera, nego isključivo iz pozicije roditelja – tumači nam Milan koji kaže da Aleksandar još nije upoznao mlađeg brata jer on i njegova partnerica Bojana često putuju te da dosad nisu većinu vremena boravili isključivo na jednom mjestu. On ima i obvezu boravka na Cipru, poslovno carstvo je izgradio po cijelom svijetu baveći se međunarodnom trgovinom. Ima kuću i u Hrvatskoj. Ipak, želi da Aleksandar nastavi ići u školu u Zagrebu.

– Naravno da putujemo, kao i svi ljudi na svijetu koji rade, dobro se organiziramo i to nije problem. Imam tri sina i volio bih da sva trojica idu u istu školu, a kako sada stvari stoje, ta će škola biti u Zagrebu – objasnio je Milan koji je za svog sina često prijateljima govorio kako je pametan i zreo dječak. Smeta mu jedino, kaže, što se povremeno osjeća diskriminirano jer postoje mediji koji isključivo zovu majku, njezinu odvjetnicu ili Udrugu koja je na njezinoj strani. Smatra da svaki otac ima pravo reći svoje mišljenje te dodaje da je jako nezahvalno, ako ne i neprofesionalno, suditi o situaciji o kojoj ne znate dovoljno.