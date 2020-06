VIDEO Publika u šoku! Slavni komičar se srušio na pozornici, a kasnije stigla dijagnoza

Okreni ga na bok, daj mu da diše! - vikali su iz publike u jednom comedy baru u Nashvilleu gdje je nastupao slavni komičar D.L. Hughley koji se tijekom nastupa onesvijestio na pozornici, a o svemu se kasnije oglasio i na društvenim mrežama gdje je otkrio da su mu u bolnici potvrdili da je zaražen koronavirusom.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf