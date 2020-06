Izgleda fantastično! Naša glumica proslavila 50. rođendan i preselila se bivšem suprugu

Uvijek nasmijana i energična glumica Mila Elegović koju već dugi niz godina gledamo na kazališnim daskama i malim ekranima prošli vikend je proslavila pedeseti rođendan. Zakoračivši u šesto desetljeće života i ostvarenju velikog sna da postane showgirl progovorila je za InMagazin Nove TV, ali je usput i otkrila kako su izgledali njezini dani u doba karantene i nakon potresa.

- Ja sam nekako nanjušila intuitivno da će biti svašta pa sam cijelu ovu godinu proglasila slavljeničkom, nisam znala da ćemo biti u lockdownu, ali sam 22.2. imala premijeru svog showa i najavila svim svojim prijateljima i kolegama da ja svaki mjesec slavim rođendan, sa svojim showom - kazala je za InMagazin.

Otkrila je voditelju kako je završavala tromjesečnu renovaciju stana koji je stradao u potresu, a za to vrijeme vratila se bivšem suprugu.

- To je inače stan mog bivšeg muža kojem sam se ja preselila da bi mu bila pri ruci za vrijeme korone jer je on u visokim godinama, i onda se sve to skupa srušilo. Đorđićeva ulica je potpuno devastirana bila i ja sam znala da moram poduzeti sve što je u mojoj moći da stan obnovim - ispričala je Elegović koja se od fotografa Ivana Balića Cobre rastala prije 14 godina, ali i dalje ističe da joj je on jedna od najvažnijih osoba u životu jer s njim je jako puno radila i puno je toga učinio za njezinu karijeru, navodi.

- To je jedna kreativna duhovna simbioza koja nije neuobičajena među umjetinicima samo ljudi to ne žele govoriti. I normalno je da uvijek pomognem svom bivšem suprugu kad mu to treba - kazala je.

