VIDEO Posljednja Kilmerova uloga bila je dirljiv oproštaj uz slavnog prijatelja

Legendarni glumac Val Kilmer preminuo je danas u 65. godini života, a mnogi od svih njegovih uloga najviše pamte ulogu Icemana u filmu "Top Gun". Upravo je njegovo pojavljivanje u nastavku tog flmskog hita njegova posljednja filmska uloga.

Povratak Toma Cruisea kao Petea "Mavericka" Mitchella u filmu "Top Gun: Maverick" bio je filmski događaj desetljeća, obarajući rekorde gledanosti i oduševljavajući publiku akrobacijama u zraku. Ipak, scena koja je možda najdublje odjeknula i dirnula gledatelje diljem svijeta bio je tihi, ali moćni susret Mavericka s njegovim nekadašnjim rivalom, a sada najbližim prijateljem i suborcem, admiralom Tomom "Icemanom" Kazanskim, kojeg je ponovno utjelovio Val Kilmer. Ova uloga označila je Kilmerov posljednji nastup na velikom platnu, ispunjen dubokom osobnom rezonancijom.

U nastavku kultnog filma iz 1986., Iceman više nije samo Maverickov suparnik. Trideset i šest godina kasnije, on je admiral s četiri zvjezdice, zapovjednik Pacifičke flote SAD-a i ključna figura koja štiti Mavericka od posljedica njegove buntovne prirode. Njihovo rivalstvo preraslo je u duboko prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Upravo Iceman inzistira da se Maverick vrati u Top Gun program kako bi obučio novu generaciju pilota za naizgled nemoguću misiju.

Scenarij filma hrabro je ugradio Kilmerovu stvarnu životnu borbu. Lik Icemana boluje od raka grla, baš kao i sam glumac. Zbog toga većinu vremena komunicira tipkajući poruke na računalu, što njegovom pojavljivanju daje dodatnu težinu i autentičnost. Njegova prisutnost osjeća se tijekom cijelog filma, čak i prije same scene susreta, kroz tekstualne poruke i spominjanje kao Maverickovog anđela čuvara unutar mornaričke hijerarhije.

Povratak Vala Kilmera ulozi Icemana bio je kompliciran njegovim zdravstvenim stanjem. Nakon borbe s rakom grla i traheotomije, glumac je uvelike izgubio sposobnost govora. Međutim, Tom Cruise je bio odlučan u namjeri da njegov prijatelj i kolega reprizira svoju ikoničnu ulogu. "U prvom filmu sam se zaista borio da on bude u filmu jer je tako sjajan glumac", prisjetio se Cruise. Ta ista upornost bila je ključna i za nastavak. Redatelj Joseph Kosinski objasnio je da su za scenu koristili Kilmerov stvarni glas, iako je bio promijenjen bolešću. Postojale su spekulacije o korištenju umjetne inteligencije za rekonstrukciju Kilmerovog glasa, s obzirom na to da je glumac surađivao s tvrtkom Sonantic na stvaranju AI modela svog glasa. Ipak, izvor iz studija za Variety je izjavio da AI tehnologija nije korištena u samom filmu. Bez obzira na tehničke detalje, Kilmerova prisutnost bila je snažna. "On je potpuno prisutan u sceni i sposoban prenijeti toliko emocija bez riječi", rekao je Kosinski.

Sam Kilmer opisao je iskustvo snimanja kao "vrlo osobno i dirljivo". U intervjuu putem e-pošte za LA Times, otkrio je da su scenu zapravo snimali dvaput kako bi prilagodili detalje poput garderobe i načina komunikacije putem računala. Priznao je da je gubitak glasa bio golema prilagodba za glumca poznatog po vokalnim transformacijama, ali je naglasio da je ključ bio u slušanju i reagiranju u trenutku – samoj srži glume. Scena susreta Mavericka i Icemana vrhunac je emotivnog naboja filma. Maverick traži savjet od svog starog prijatelja suočen s teškom misijom i problematičnim odnosom s Roosterom, sinom njegovog pokojnog kopilota Goosea. Iceman, komunicirajući preko ekrana, pruža Mavericku podršku i mudrost.

Trenutak kada Iceman, unatoč bolovima i naporu, koristi svoj vlastiti, oslabljeni glas kako bi izrekao ključne riječi ohrabrenja i postavio ono zadnje, zaigrano pitanje: "Tko je bio bolji pilot?", scena je koja ostaje urezana u pamćenje. Tom Cruise priznao je da su mu suze potekle tijekom snimanja. "Plakao sam. Postalo je emotivno", rekao je Cruise Jimmyju Kimmelu. "On je tako briljantan glumac, volim njegov rad."

Redatelj Kosinski potvrdio je autentičnost trenutka: "Nakon jednog od kadrova (snimili smo samo nekoliko), primijetio sam da su i Tom i Val imali suze u očima. Osjećalo se kao iskren trenutak između dva stara prijatelja." No, nije sve bilo teško. Između snimanja, Cruise i Kilmer dijelili su anegdote i smijali se poput djece, prisjećajući se snimanja originalnog filma. "Smatram ga pravim prijateljem", napisao je Kilmer.

Kilmerov povratak i njegova izvedba univerzalno su hvaljeni od strane kritičara i publike. Mnogi su istaknuli kako je scena susreta srce filma, dodajući mu dubinu i sentimentalnu vrijednost koja nadilazi puku akciju. Kritičar Justin Chang iz LA Timesa napisao je da Kilmer "u jednom fiktivnom trenutku, daje nam nešto nepogrešivo, nesvodivo stvarno". Činjenica da je Kilmerova stvarna borba utkana u lik Icemana dala je ulozi dodatnu snagu i autentičnost. Sam Kilmer bio je iznenađen i dirnut reakcijama. "Ne mogu vjerovati koliko je cijeli svijet bio ljubazan... Vrlo je ponizno", izjavio je, dodajući da prima stotine pisama obožavatelja svaki tjedan. Njegov povratak smatra se ključnim ne samo za narativ filma, već i kao testament glumčevoj otpornosti i snazi.

Ova uloga, koja je postala njegova posljednja filmska uloga, zaokružila je karijeru jednog od najkarizmatičnijih glumaca svoje generacije na iznimno dirljiv i nezaboravan način. Povratak Icemana nije bio samo povratak lika, već slavlje prijateljstva, ljudske izdržljivosti i neuništivog duha Vala Kilmera.

