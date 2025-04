Evo što je Val Kilmer posljednje objavio prije smrti, prisjetio se ovog velikog trenutka

Vijest o smrti legendarnog glumca Vala Kilmera potresla je Hollywood i njegove brojne obožavatelje diljem svijeta. Kilmer je preminuo u 66. godini života u Los Angelesu, a uzrok smrti bila je upala pluća, kako je potvrdila njegova kći Mercedes Kilmer za The New York Times. U danima nakon njegove smrti, fanovi su se okrenuli njegovim društvenim mrežama kako bi podijelili sjećanja, a mnoge je posebno dirnula jedna od njegovih posljednjih objava koja ih je podsjetila na jednu od njegovih najpoznatijih uloga.

Iako je Kilmerova apsolutno posljednja objava na Instagramu bila 22. ožujka ove godine, kada je podijelio sliku jednog svog umjetničkog djela uz riječi: "Ima onaj kasnonoćni sjaj. Hladne boje s tihim žarom, kao kad se vatra ohladi, ali ste još uvijek budni," objava koja je privukla posebnu pažnju nakon njegove smrti bila je ona objavljena mjesec dana ranije. Radilo se o videozapisu, originalno snimljenom još 2021. godine, na kojem je Kilmer u društvu prijatelja, umjetnika Davida Choea. U videu, Kilmer pokazuje portret Batmana koji je Choe naslikao za njega, a zatim na glavu stavlja masku koja neodoljivo podsjeća na onu Viteza tame. Uz smiješak, Kilmer u videu dobacuje: "Prošlo je neko vrijeme," aludirajući na godine koje su prošle otkako je utjelovio slavnog superheroja. Uz sam video, Kilmer je podijelio i vizuale drugih Choeovih umjetničkih djela povezanih s Batmanom, kao i isječke u kojima umjetnik govori o svojoj ljubavi prema ovom liku. Ova objava, iako ne posljednja, za mnoge je postala simboličan oproštaj i podsjetnik na jedan važan dio njegove karijere.

Podsjetimo, Val Kilmer ušao je u legendu franšize o Batmanu 1995. godine, kada je preuzeo glavnu ulogu u filmu Joela Schumachera "Batman zauvijek" (Batman Forever). Naslijedivši Michaela Keatona, Kilmer je donio svoju interpretaciju Brucea Waynea i njegovog alter ega, boreći se protiv Dvoličnog (Two-Face), kojeg je glumio Tommy Lee Jones, i Riddlera, kojeg je utjelovio Jim Carrey. Iako film i Kilmerova izvedba ponekad nailaze na podijeljena mišljenja kritičara i fanova unutar dugovječne franšize, njegova uloga ostaje zapamćena kao značajan trenutak u povijesti filmskog Batmana, smještena između Keatonove i Clooneyjeve ere.

Kilmerova karijera bila je obilježena izuzetnom svestranošću i sposobnošću transformacije. Proslavio se ulogom hladnokrvnog i samouvjerenog pilota Icemana, suparnika Mavericku Toma Cruisea, u kultnom akcijskom filmu "Top Gun" (1986.). Ovu je ulogu, na oduševljenje fanova, reprizirao u kratkoj, ali dirljivoj sceni u nastavku "Top Gun: Maverick" (2022.), što je bila i jedna od njegovih posljednjih filmskih uloga. Jedna od njegovih najhvaljenijih uloga bila je ona Jima Morrisona u biografskom filmu Olivera Stonea "The Doors" (1991.). Kilmer se mjesecima pripremao, proučavajući Morrisonov lik, djelo i pokrete. U filmu je sam otpjevao sve pjesme, toliko uvjerljivo da su mnogi kritičari isticali kako je teško razlikovati njegov glas od originalnog Morrisonovog.

Kilmeru je 2014. godine dijagnosticiran rak grla. O svojoj borbi s bolešću i oporavku otvoreno je progovorio u svojim memoarima iz 2020., "Ja sam tvoj Huckleberry" (I'm Your Huckleberry), te u hvaljenom dokumentarcu "Val" (2021.), koji je sastavljen od desetljeća arhivskih snimaka koje je sam snimao, a producirala su ga njegova djeca, Mercedes i Jack. Njegov sin Jack ujedno je i narator filma. Bio je oženjen glumicom Joanne Whalley od 1988. do 1996. godine, a u braku su dobili dvoje djece, kćer Mercedes i sina Jacka, koji su bili uz njega do samog kraja. Kilmer je bio i predani kršćanski znanstvenik.

GALERIJA: FOTO Prezgodna novinarka HRT-a dobila najlaskaviju titulu, a danas ima veliki razlog za slavlje